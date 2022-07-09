Здоровье и красота

Ничего лишнего и немного классики: пять видов джинсов на лето 2022 года

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 июля 2022, 20:00
модні джинси літо 2022
Фото: Unsplash

Больше новостей
Работа медучреждений Днепропетровской области
Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов
Олександр Старух - голова Запорізької ОДА
Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье
Віктор Бабій
“Мои родные легкие”: как изменилась жизнь первого в Украине пациента после трансплантации
Грошова допомога від ООН
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Смотреть больше

Материалы по теме

Українські бренди
Восемь украинских брендов, которые создают патриотические вещи и отправляют средства на ВСУ
мода літо 2022
Тренды на лето 2022: шесть модных платьев этого сезона
Синьо-жовті модні образи від українських та світових брендів
“Свободный” синий и “энергичный” желтый в тренде! Подборка стильной патриотической одежды от украинских и мировых брендов
Рожева панамка Kalush Orchestra — історія аксесуару
Тренд весны 2022 года! История розовой панамки и почему солист Kalush Orchestra выступает в ней

Видео
0:03:25
Работа медучреждений Днепропетровской области

Надежно держат медицинский фронт: как врачи Днепропетровщины спасают раненых бойцов
0:08:21
Олександр Старух - голова Запорізької ОДА
Обострение возможно, но ВСУ готовы к отпору: Старух об оперативной ситуации в Запорожье
Інфляція в Україні 2022 - причини та шляхи подолання
Украину ждет значительная инфляция? Как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком
0:03:29
Спасение 11-летнего мальчика после обстрела Бахмута
В Днепре спасли жизнь 11-летнего мальчика: недалеко от дома семьи в Бахмуте взорвался снаряд
0:14:54
ситуация в Херсоне
С некоторыми общинами связь полностью отсутствует: какая сейчас ситуация в оккупированном Херсоне
0:06:04
Сергій Грабський про ситуацію на фронті 09.07.2022
Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Ничего лишнего и немного классики: пять видов джинсов на лето 2022 года
Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 9 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 июля
0:09:48
Олег Сенцов про одруження
Война в фильмах против войны в реальности: Сенцов о ситуации на фронте и женитьбе
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь