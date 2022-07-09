Ничего лишнего и немного классики: пять видов джинсов на лето 2022 года

Хочешь покорить подиум, но пока дефилируешь только в магазин и обратно? Или весь мир моды свелся к подборке образов для бомбоубежища?

В конце концов просто берешь первые попавшиеся под руку джинсы и бежишь по делам. Но не стоит унывать, что это уже тупик и местным трендсеттером никогда не стать.

Начать можно как раз с такой привычной для нашего гардероба вещи, когда-то вообще практически униформой — с джинсов.

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И хотя виды джинсов постоянно меняются, а разбираться в них долго не так уж и хочется, можно выбрать одни универсальные, которые будут служить, как минимум, несколько сезонов.

Модные джинсы на лето 2022

Прямые джинсы

Самое простое решение, могло бы показаться. Но когда люди пытаются обрести именно эту форму джинсов, оказывается все не так просто.

Иногда на прямые джинсы просто не обращают внимания, но именно они станут той универсальной вещью, которая будет выручать в любой ситуации.

Джинсы с разрезами

Казалось бы, что может быть интересно в образе из джинсов и обычной белой футболки. И все же глаза цепляются за маленькие разрезы внизу брюк.

Джинсы клеш

Высокая посадка и широкие штанины этих джинсов способны сделать ноги визуально просто длиннющими.

Кроме того, комбинировать их можно с чем-угодно. Футболка, пиджак или романтическая блуза – любая вещь, которая поднимет твое настроение.

Джинсы в стиле пэчворк

Когда-то в школе нас учили производить игрушки с применением различных техник, одной из которых была пэчворк.

Однако дизайнеры в последнее время все чаще вспоминают давние годы и создают уникальные модели джинсов. Кстати, можно вдохновиться и попытаться трансформировать одну из пар, которая уже давно надоела.

Джинсы-палаццо

Еще один из самых удобных вариантов. Свобода в движениях и комфорт были точно созданы по прообразу этой пары джинсов.

Однако дополнить твой фантастический образ поможет идеальная стрижка. Читай, какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы.

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