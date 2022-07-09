Нічого зайвого і трохи класики: п’ять видів джинсів на літо 2022 року

Хочеш підкорити подіум, але поки дефілюєш лише у магазин і назад? Або ж увесь світ моди звівся до підбірки образів для бомбосховища?

Однак все зводиться лише до того, що береш перші джинси, що трапились під руку, і біжиш у справах. Та не варто сумувати, що це вже глухий кут і місцевим трендсетером ніколи не стати.

Почати можна якраз з такої звичної для нашого гардероба речі, яка колись була взагалі практично уніформою.

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І хоча види джинсів постійно змінюються, а розбиратись у них довго не так вже й хочеться, можна вибрати одні універсальні, що будуть слугувати, як мінімум, кілька сезонів.

Модні джинси на літо 2022

Прямі джинси

Найпростіше рішення, могло б здаватись. Та коли люди намагаються знайти саме цю форму джинсів, виявляється все не так просто.

Часом на прямі джинси просто не звертають увагу, але саме вони стануть тією універсальною річчю, яка виручить у будь-якій ситуації.

Джинси з розрізами

Здавалося б, що може бути цікавого в образі з джинсів та звичайної білої футболки. Та все ж очі зачіпаються за маленькі розрізи внизу штанин.

Джинси кльош

Висока посадка та широкі штанини цих джинсів здатні зробити ноги візуально просто довжелезними.

Крім того, комбінувати їх можна з будь-чим. Футболка, піджак чи романтична блуза — будь-яка річ, що підніме твій настрій.

Джинси у стилі печворк

Колись у школі нас вчили виготовляти іграшки із застосуванням різних технік, однією з яких була печворк.

Однак дизайнери останнім часом все частіше згадують давні роки та створюють неповторні моделі джинсів. До речі, можна надихнутись і спробувати трансформувати одну з пар, яка вже давно набридла.

Джинси-палаццо

Ще один із найбільш зручних варіантів. Свобода у рухах та комфорт точно були створені за прообразом цієї пари джинсів.

Однак доповнити твій фантастичний образ допоможе ідеальна стрижка. Читай, які дні сприятливі для походу в салон, а коли краще не чіпати волосся.

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