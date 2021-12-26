П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери

Нині у світі моди слово не лише за топовими дизайнерами. Відтепер диктують тренди й fashion-блогери. Тож часто модниці у пошуку ідей для образів дивляться не покази, а просто стежать за відомими стрітстайлерками у соцмережах.
Ми зібрали топ-5 способів, які люблять використовувати модні блогери, щоб навіть прості образи мали по-справжньому стильний вигляд.
Усе почалося з практичності. Спершу светр зав’язували на плечах на випадок холоду. Замерзла — одягла на себе.
Аж раптом стало зрозуміло — зав’язаний вузлом на грудях светр створює ефект трендової нині багатошаровості.
Відтак річ на плечах стала вдалим аксесуаром. І при цьому елемент практичності зберігається — він так само у будь-яку мить може зігріти від холоду і використовуватися за призначенням.
Відтак річ на плечах стала вдалим аксесуаром. І при цьому елемент практичності зберігається — він так само у будь-яку мить може зігріти від холоду і використовуватися за призначенням.
Светр можна накидати на плечі як поверх пальта чи куртки, так і поверх жакета, іншого светра, сорочки чи навіть сукні.
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Публикация от NASTIA POBEREZHNA (@nastiapoberezhna)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)
Публикация от Rosie HW (@rosiehw)
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Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)
Зірки street style давно зрозуміли, що головний убір — це не лише захист від сонця чи холоду, а й потужний модний аксесуар. Нині на піку бейсболки.
Їх тепер носять не лише зі спортивним одягом, а й вдягають з класичними жакетами та пальтами. Також на піку — капелюхи.
Їх тепер носять не лише зі спортивним одягом, а й вдягають з класичними жакетами та пальтами. Також на піку — капелюхи.
Дуже модні варіанти, що оздоблені ланцюжками та іншим яскравим декором. Також хіт цього сезону — різноманітні панами.
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Публикация от ᴠᴀʟᴇʀɪʏᴀ ᴋᴏᴍᴀʀᴏᴠᴀ (@valerakomarova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от девчонка с вашего двора????????♀️ (@hard_chenko)
Публикация от девчонка с вашего двора????????♀️ (@hard_chenko)
Якщо одягнути шовкову хустку, стильний образ просто гарантований. Модниці люблять цей аксесуар за те, що носити його можна не тільки на голові.
Варіантів безліч: недбало пов’язати на шиї, як роблять це француженки, накинути на плечі, вплести у волосся, прикріпити до сумки чи навіть зробити із неї пояс для сукні.
Варіантів безліч: недбало пов’язати на шиї, як роблять це француженки, накинути на плечі, вплести у волосся, прикріпити до сумки чи навіть зробити із неї пояс для сукні.
Головна перевага аксесуара — він робить образ повітряним і злегка романтичним. Хустка — це про шарм, витонченість і легкість образу, які обожнюють демонструвати модні блогерки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Янчар (@yulia_yanchar)
Публикация от Юлія Янчар (@yulia_yanchar)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo)
Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kolomiec (@dariakolomiec_)
Публикация от Daria Kolomiec (@dariakolomiec_)
Ми звикли вважати, що пояс створено для того, щоб фіксувати одяг. У світі моди давно вийшли за ці рамки й витонченим аксесуаром завершують образ.
Підкреслюють талію, стегна або просто роблять акцент. Найпопулярніші варіанти від fashion-блогерок: поверх сорочок, жакетів та пальт.
Головне — підібрати правильну товщину, фактуру та колір.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JOANA VAZ (@joanavaz_)
Публикация от JOANA VAZ (@joanavaz_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Socol (@sabinasocol)
Публикация от Sabina Socol (@sabinasocol)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caroline Daur (@carodaur)
Публикация от Caroline Daur (@carodaur)
Шкарпетки більше не мають бути невидимками. Нині це повноцінний елемент одягу, який з легкістю виконує роль сильного акценту.
Нині у магазинах — справжній шкарпетковий рай. Будь-яких відтінків, фактур і навіть форм.
Нині у магазинах — справжній шкарпетковий рай. Будь-яких відтінків, фактур і навіть форм.
Зірки street style обожнюють одягати їх під лофери. Утім, сьогодні шкарпетки прийнятні навіть із босоніжками. Головне — не перестаратися.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annabel Rosendahl (@annabelrosendahl)
Публикация от Annabel Rosendahl (@annabelrosendahl)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Парфильева (@tanyaparfileva)
Публикация от Татьяна Парфильева (@tanyaparfileva)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anna (@anna.pogribnyak)
Публикация от anna (@anna.pogribnyak)
А якщо ти досі не вирішила, у чому зустрічати новорічну ніч, пропонуємо переглянути модні образи на Новий 2022 рік.