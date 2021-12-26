Здоров'я та краса

П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери

Майя Підгородецька, журналістка програми Вікна-новини, fashion-блогерка 26 Грудня 2021, 10:05
Як мати стильний вигляд взимку 2021

Більше новин
Артем Фесько Україна має талант
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
Атракціон у Ріо-де-Жанейро
Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери
Ми всі боїмося залишитись одні: Артем Пивоваров про підтримку близьких та благодійність на свята
П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери
Зимова відпустка за кордоном: бюджетні напрямки сезону та поради зірок
Дивитись більше

Матеріали по темі

Володимир Дантес про стиль
“Що по стилю”: Володимир Дантес показав стильні чоловічі луки на зиму-2022
П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери
Стилістка Олена Куцан про slow fashion, моду на вінтаж та капсульний гардероб
Модний одяг на зиму 2022
Тренди одягу на зиму 2021-2022: шопінг зі стилісткою
Якісний одяг
Чому варто дивитися на склад одягу — стилістка розкриває секрети індустрії

Відео
0:00:28
Атракціон у Ріо-де-Жанейро

Екстремальне плавання Санта-Клаусів з акулами: атракціон у Ріо-де-Жанейро
0:03:05
Коронавірус
Різдво скасовується? Як Європа вводить карантинні обмеження через COVID
0:03:41
Дизель Шоу
Дизель Шоу подарували мільйон на серцеві імпланти дітям: як врятувати більше сердець
0:01:18
l'oreal
Успіхи та досягнення жінок у науці: премія L’oreal-UNESCO
0:34:43
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 24.12.2021 (22:00)
0:01:09
Київстар
Добрі справи через СМС: як абоненти Київстар допомагають лікарням і дітям
0:03:38
Бійка в районній раді
Депутатський мордобій у Львові: чому почубилися у районній раді
0:04:00
Різдво
Дух Різдва: як власноруч створити прикраси та облаштувати домівку
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 24.12.2021 (17:30)
0:03:57
Україна має талант
Україна має талант 2021: як готуються до фіналу найграндіознішого шоу країни
Більше відео
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
Читати далі
Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
Зимова відпустка за кордоном: бюджетні напрямки сезону та поради зірок
Читати далі
Зимова відпустка за кордоном: бюджетні напрямки сезону та поради зірок