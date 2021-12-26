П’ять лайфхаків для стильних образів, якими користуються модні блогери

Нині у світі моди слово не лише за топовими дизайнерами. Відтепер диктують тренди й fashion-блогери. Тож часто модниці у пошуку ідей для образів дивляться не покази, а просто стежать за відомими стрітстайлерками у соцмережах.

Ми зібрали топ-5 способів, які люблять використовувати модні блогери, щоб навіть прості образи мали по-справжньому стильний вигляд.

Светр замість шарфа

Усе почалося з практичності. Спершу светр зав’язували на плечах на випадок холоду. Замерзла — одягла на себе.

Аж раптом стало зрозуміло — зав’язаний вузлом на грудях светр створює ефект трендової нині багатошаровості.

Відтак річ на плечах стала вдалим аксесуаром. І при цьому елемент практичності зберігається — він так само у будь-яку мить може зігріти від холоду і використовуватися за призначенням.

Светр можна накидати на плечі як поверх пальта чи куртки, так і поверх жакета, іншого светра, сорочки чи навіть сукні.

Не просто шапка

Зірки street style давно зрозуміли, що головний убір — це не лише захист від сонця чи холоду, а й потужний модний аксесуар. Нині на піку бейсболки.

Їх тепер носять не лише зі спортивним одягом, а й вдягають з класичними жакетами та пальтами. Також на піку — капелюхи.

Дуже модні варіанти, що оздоблені ланцюжками та іншим яскравим декором. Також хіт цього сезону — різноманітні панами.

Хустка на всі випадки життя

Якщо одягнути шовкову хустку, стильний образ просто гарантований. Модниці люблять цей аксесуар за те, що носити його можна не тільки на голові.

Варіантів безліч: недбало пов’язати на шиї, як роблять це француженки, накинути на плечі, вплести у волосся, прикріпити до сумки чи навіть зробити із неї пояс для сукні.

Головна перевага аксесуара — він робить образ повітряним і злегка романтичним. Хустка — це про шарм, витонченість і легкість образу, які обожнюють демонструвати модні блогерки.

Затягнути пояси

Ми звикли вважати, що пояс створено для того, щоб фіксувати одяг. У світі моди давно вийшли за ці рамки й витонченим аксесуаром завершують образ.

Підкреслюють талію, стегна або просто роблять акцент. Найпопулярніші варіанти від fashion-блогерок: поверх сорочок, жакетів та пальт.

Головне — підібрати правильну товщину, фактуру та колір.

Увага на шкарпетки

Шкарпетки більше не мають бути невидимками. Нині це повноцінний елемент одягу, який з легкістю виконує роль сильного акценту.

Нині у магазинах — справжній шкарпетковий рай. Будь-яких відтінків, фактур і навіть форм.

Зірки street style обожнюють одягати їх під лофери. Утім, сьогодні шкарпетки прийнятні навіть із босоніжками. Головне — не перестаратися.

А якщо ти досі не вирішила, у чому зустрічати новорічну ніч, пропонуємо переглянути модні образи на Новий 2022 рік.