Тренди одягу на зиму 2021-2022: шопінг зі стилісткою

Цього року в моді все широке, тепле та зручне. Гарний вибір – одяг вільного крою. Ми розповімо, що допоможе бути в тренді взимку 2021-2022.
Зараз на піку популярності пуховики й утеплені пальта нижче колін. Це універсальна довжина, яка пасує жінкам будь-якого зросту. З кольором можна погратися.
Потрібно дивитися, чи пасує колір одягу до вашого обличчя, щоб мати свіжий і бадьорий вигляд.
Є така тенденція, що кольори більш приглушені, глибокі й темні здаються дорожчими та стильнішими, ніж яскраві неонові, – зазначила стилістка Леся Бартецька.
Є така тенденція, що кольори більш приглушені, глибокі й темні здаються дорожчими та стильнішими, ніж яскраві неонові, – зазначила стилістка Леся Бартецька.
Крім того, тренд на екологічність набирає обертів із кожним роком. Люди продовжують відмовлятися від натурального хутра на користь штучного. Тож зверніть увагу на екошуби.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Блажко Анастасія • стиліст (@anastasia_blazhko)
Публикация от Блажко Анастасія • стиліст (@anastasia_blazhko)
Тренд сезону – черевики на грубій підошві. Вони додають зросту та краще захищають від холоду.
Якщо говорити про колір взуття, то, безумовно, чорний. Це функціонально і під все пасує.
Але якщо говорити про останні тенденції, то білі чи бежеві черевики можуть бути поряд із чорними – функціональними та стильними, – сказала стилістка.
Але якщо говорити про останні тенденції, то білі чи бежеві черевики можуть бути поряд із чорними – функціональними та стильними, – сказала стилістка.
Леся Бартецька надає перевагу панамі та хустці. Колись літній аксесуар, нині панама популярна і взимку. Однотонні, в клітинку, вовняні – на ринку представлений широкий їх вибір.
Хустка, особливо в парі з окулярами, надає жіночності та надійно захищає голову від холодного вітру.
Проте й звичні нам шапки також актуальні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gizele Oliveira (@giizeleoliveira)
Публикация от Gizele Oliveira (@giizeleoliveira)
Чоловічий одяг більш стриманий і менш різноманітний. Пуховики універсальних тонів: чорні, темно-зелені, іноді – червоні. Взуття – теж темне, а от светри та водолазки – насичені і яскраві.
Оптимальна довжина чоловічого пуховика чи парки – нижче сідниць.
Якщо тобі також цікава чоловіча мода на зиму 2021-2022 року, то пропонуємо розглянути готові формули образів на холодний період.