Тренди одягу на зиму 2021-2022: шопінг зі стилісткою

Цього року в моді все широке, тепле та зручне. Гарний вибір – одяг вільного крою. Ми розповімо, що допоможе бути в тренді взимку 2021-2022.

Верхній одяг нижче колін – і тепло, і модно

Зараз на піку популярності пуховики й утеплені пальта нижче колін. Це універсальна довжина, яка пасує жінкам будь-якого зросту. З кольором можна погратися.

Потрібно дивитися, чи пасує колір одягу до вашого обличчя, щоб мати свіжий і бадьорий вигляд.

Є така тенденція, що кольори більш приглушені, глибокі й темні здаються дорожчими та стильнішими, ніж яскраві неонові, – зазначила стилістка Леся Бартецька.

Крім того, тренд на екологічність набирає обертів із кожним роком. Люди продовжують відмовлятися від натурального хутра на користь штучного. Тож зверніть увагу на екошуби.

“Трактори” досі в моді

Тренд сезону – черевики на грубій підошві. Вони додають зросту та краще захищають від холоду.

Якщо говорити про колір взуття, то, безумовно, чорний. Це функціонально і під все пасує.

Але якщо говорити про останні тенденції, то білі чи бежеві черевики можуть бути поряд із чорними – функціональними та стильними, – сказала стилістка.

Панама – не тільки літній аксесуар

Леся Бартецька надає перевагу панамі та хустці. Колись літній аксесуар, нині панама популярна і взимку. Однотонні, в клітинку, вовняні – на ринку представлений широкий їх вибір.

Хустка, особливо в парі з окулярами, надає жіночності та надійно захищає голову від холодного вітру.

Проте й звичні нам шапки також актуальні.

Чоловічий одяг: парка виграє в пуховика

Чоловічий одяг більш стриманий і менш різноманітний. Пуховики універсальних тонів: чорні, темно-зелені, іноді – червоні. Взуття – теж темне, а от светри та водолазки – насичені і яскраві.

Оптимальна довжина чоловічого пуховика чи парки – нижче сідниць.

Якщо тобі також цікава чоловіча мода на зиму 2021-2022 року, то пропонуємо розглянути готові формули образів на холодний період.