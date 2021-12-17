Тренды одежды на зиму 2021-2022: шоппинг со стилистом

В этом году в моде все широкое, теплое и удобное. Хороший выбор – одежда свободного кроя. Мы расскажем, что поможет быть в тренде зимой 2021–2022.

Верхняя одежда ниже колен – и тепло, и модно

Сейчас на пике популярности пуховики и утепленные пальто ниже колен. Это универсальная длина, подходящая женщинам любого роста. С цветом можно поиграть.

Нужно смотреть, подходит ли цвет одежды к вашему лицу, чтобы выглядеть свежо и бодро.

Есть такая тенденция, что цвета более приглушенные, глубокие и темные кажутся более дорогими и стильными, чем яркие неоновые, – отметила стилист Леся Бартецкая.

Кроме того, тренд на экологичность набирает обороты с каждым годом. Люди продолжают отказываться от натурального меха в пользу искусственного. Так что обратите внимание на экошубы.

“Тракторы” до сих пор в моде

Тренд сезона – ботинки на грубой подошве. Они прибавляют рост и лучше защищают от холода.

Если говорить о цвете обуви, то, безусловно, черный. Это функционально и со всем сочетается.

Но если говорить о последних тенденциях, то белые или бежевые ботинки могут быть наряду с черными – функциональными и стильными, – сказала стилист.

Панама – не только летний аксессуар

Леся Бартецкая предпочитает панамы и платки. Когда-то летний аксессуар, сейчас панама популярна и зимой. Однотонные, в клеточку, шерстяные – на рынке представлен широкий их выбор.

Платок, особенно в паре с очками, придает женственности и надежно защищает голову от холодного ветра.

Однако и привычные нам шапки тоже актуальны.

Мужская одежда: парка выигрывает у пуховика

Мужская одежда более сдержанна и менее разнообразна. Пуховики универсальных тонов: черные, темно-зеленые, иногда красные. Обувь – тоже темная, а вот свитера и водолазки – насыщенные и яркие.

Оптимальная длина мужского пуховика или парки – ниже ягодиц.

Если тебе также интересна мужская мода на зиму 2021-2022 года, то предлагаем рассмотреть готовые формулы образов на холодный период.