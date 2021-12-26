Пять лайфхаков для стильных образов, которыми пользуются модные блогеры

Сейчас в мире моды слово не только за топовыми дизайнерами. Теперь диктуют тренды и fashion-блогеры. Часто модницы в поиске идей для образов смотрят не показы, а просто следят за известными стритстайлерами в соцсетях.

Мы собрали топ-5 способов, которые любят использовать модные блогеры, чтобы даже простые образы выглядели по-настоящему стильно.

Свитер вместо шарфа

Все началось с практичности. Сначала свитер завязывали на плечах в случае холода. Замерзла — надела на себя.

Вдруг стало ясно — завязанный узлом на груди свитер создает эффект трендовой ныне многослойности.

Следовательно, вещь на плечах стала удачным аксессуаром. И при этом элемент практичности сохраняется — он так же в любой момент может согреть от холода и использоваться по назначению.

Свитер можно набрасывать на плечи как поверх пальто или куртки, так и поверх жакета, другого свитера, рубашки или платья.

Не просто шапка

Звезды street style давно поняли, что головной убор — это не только защита от солнца или холода, но и мощный модный аксессуар. В настоящее время на пике бейсболки.

Их теперь носят не только со спортивной одеждой, но и надевают с классическими жакетами и пальто. Также на пике — шляпы.

Очень модные варианты, украшенные цепочками и другим ярким декором. Также хит этого сезона — разнообразные панамы.

Платок на все случаи жизни

Если одеть шелковый платок, стильный образ просто гарантирован. Модницы любят этот аксессуар за то, что носить его можно не только на голове.

Вариантов множество: небрежно завязать на шее, как это делают француженки, накинуть на плечи, вплести в волосы, прикрепить к сумке или даже сделать из нее пояс для платья.

Главное преимущество аксессуара — он делает образ воздушным и слегка романтичным. Платок — это о шарме, изяществе и легкости образа, которые обожают демонстрировать модные блогерши.

Затянуть пояса

Мы привыкли считать, что пояс создан для того, чтобы фиксировать одежду. В мире моды давно вышли за эти рамки и изящным аксессуаром завершают образ.

Подчеркивают талию, бедра или просто делают акцент. Самые популярные варианты от fashion-блогерок: поверх рубашек, жакетов и пальто.

Главное — подобрать правильную толщину, фактуру и цвет.

Внимание на носки

Носки больше не должны быть невидимками. Сегодня это полноценный элемент одежды, с легкостью выполняющий роль сильного акцента.

Сейчас в магазинах настоящий носочный рай. Любых оттенков, фактур и даже форм.

Звезды street style обожают надевать их под лоферы. Впрочем, сегодня носки приемлемы даже с босоножками. Главное — не переусердствовать.

А если ты до сих пор не решил, в чем встречать новогоднюю ночь, предлагаем посмотреть модные образы на Новый 2022 год.