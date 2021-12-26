Пять лайфхаков для стильных образов, которыми пользуются модные блогеры

Сейчас в мире моды слово не только за топовыми дизайнерами. Теперь диктуют тренды и fashion-блогеры. Часто модницы в поиске идей для образов смотрят не показы, а просто следят за известными стритстайлерами в соцсетях.
Мы собрали топ-5 способов, которые любят использовать модные блогеры, чтобы даже простые образы выглядели по-настоящему стильно.
Все началось с практичности. Сначала свитер завязывали на плечах в случае холода. Замерзла — надела на себя.
Вдруг стало ясно — завязанный узлом на груди свитер создает эффект трендовой ныне многослойности.
Следовательно, вещь на плечах стала удачным аксессуаром. И при этом элемент практичности сохраняется — он так же в любой момент может согреть от холода и использоваться по назначению.
Следовательно, вещь на плечах стала удачным аксессуаром. И при этом элемент практичности сохраняется — он так же в любой момент может согреть от холода и использоваться по назначению.
Свитер можно набрасывать на плечи как поверх пальто или куртки, так и поверх жакета, другого свитера, рубашки или платья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASTIA POBEREZHNA (@nastiapoberezhna)
Публикация от NASTIA POBEREZHNA (@nastiapoberezhna)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rosie HW (@rosiehw)
Публикация от Rosie HW (@rosiehw)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)
Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)
Звезды street style давно поняли, что головной убор — это не только защита от солнца или холода, но и мощный модный аксессуар. В настоящее время на пике бейсболки.
Их теперь носят не только со спортивной одеждой, но и надевают с классическими жакетами и пальто. Также на пике — шляпы.
Их теперь носят не только со спортивной одеждой, но и надевают с классическими жакетами и пальто. Также на пике — шляпы.
Очень модные варианты, украшенные цепочками и другим ярким декором. Также хит этого сезона — разнообразные панамы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴠᴀʟᴇʀɪʏᴀ ᴋᴏᴍᴀʀᴏᴠᴀ (@valerakomarova)
Публикация от ᴠᴀʟᴇʀɪʏᴀ ᴋᴏᴍᴀʀᴏᴠᴀ (@valerakomarova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от девчонка с вашего двора????????♀️ (@hard_chenko)
Публикация от девчонка с вашего двора????????♀️ (@hard_chenko)
Если одеть шелковый платок, стильный образ просто гарантирован. Модницы любят этот аксессуар за то, что носить его можно не только на голове.
Вариантов множество: небрежно завязать на шее, как это делают француженки, накинуть на плечи, вплести в волосы, прикрепить к сумке или даже сделать из нее пояс для платья.
Вариантов множество: небрежно завязать на шее, как это делают француженки, накинуть на плечи, вплести в волосы, прикрепить к сумке или даже сделать из нее пояс для платья.
Главное преимущество аксессуара — он делает образ воздушным и слегка романтичным. Платок — это о шарме, изяществе и легкости образа, которые обожают демонстрировать модные блогерши.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Янчар (@yulia_yanchar)
Публикация от Юлія Янчар (@yulia_yanchar)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo)
Публикация от Olivia Palermo (@oliviapalermo)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kolomiec (@dariakolomiec_)
Публикация от Daria Kolomiec (@dariakolomiec_)
Мы привыкли считать, что пояс создан для того, чтобы фиксировать одежду. В мире моды давно вышли за эти рамки и изящным аксессуаром завершают образ.
Подчеркивают талию, бедра или просто делают акцент. Самые популярные варианты от fashion-блогерок: поверх рубашек, жакетов и пальто.
Главное — подобрать правильную толщину, фактуру и цвет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JOANA VAZ (@joanavaz_)
Публикация от JOANA VAZ (@joanavaz_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Socol (@sabinasocol)
Публикация от Sabina Socol (@sabinasocol)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caroline Daur (@carodaur)
Публикация от Caroline Daur (@carodaur)
Носки больше не должны быть невидимками. Сегодня это полноценный элемент одежды, с легкостью выполняющий роль сильного акцента.
Сейчас в магазинах настоящий носочный рай. Любых оттенков, фактур и даже форм.
Сейчас в магазинах настоящий носочный рай. Любых оттенков, фактур и даже форм.
Звезды street style обожают надевать их под лоферы. Впрочем, сегодня носки приемлемы даже с босоножками. Главное — не переусердствовать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Annabel Rosendahl (@annabelrosendahl)
Публикация от Annabel Rosendahl (@annabelrosendahl)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Парфильева (@tanyaparfileva)
Публикация от Татьяна Парфильева (@tanyaparfileva)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anna (@anna.pogribnyak)
Публикация от anna (@anna.pogribnyak)
А если ты до сих пор не решил, в чем встречать новогоднюю ночь, предлагаем посмотреть модные образы на Новый 2022 год.