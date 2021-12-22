“Що по стилю”: Володимир Дантес показав стильні чоловічі луки на зиму-2022

Український виконавець, теле- та радіоведучий Володимир Дантес дав пораду, як підняти собі самооцінку. А заразом – опублікував кілька модних луків для молодиків та чоловіків на зимово-весняну пору року.

– У моєму гардеробі були чорні та дуже чорні речі. Ніколи не думав про те, як я виглядаю. Але цього року почав комбінувати одні речі з іншими та додавати кольори. Це виявилося дуже захоплюючим, – зізнається артист у себе в Instagram.

Володимир Дантес каже: почав стежити за харчуванням, а також щодня зважуватися, аби залишатися у гарній формі.

Робив фото самого себе, коли худнув, і це давало результат. Я почав тримати себе в руках і поступово трохи навіть полюбив, – каже виконавець.

Той саме фокус співак вирішив повторити і з речами.

– Намагався впродовж останнього місяця кожен лук фоткати, щоб потім і в речах собі подобатися, і не бути нудним, – розповідає про пошуки стилю Дантес.

















Модні луки від Володимира Дантеса

Артист радить: якщо у вас проблеми з самооцінкою, спробуйте фотографувати себе і споглядати, як змінюєтеся на краще.

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