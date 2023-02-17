Странные каблуки, преимущество сетки и возвращение к трекингу: тренды женской обуви на весну 2023

“А за вікном — майже весна”, — поет украинский вокалист Святослав Вакарчук. Действительно, через несколько недель уже придет настоящее весеннее солнце, в свою очередь оно потянет женщин к коробкам с открытой весенней обувью.
Какая обувь будет модной весной 2023 года и каким фасонам отдать предпочтение — рассказываем в материале.
Стилист Елена Брынь делится: в этом сезоне стоит ожидать удивительные каблуки и обувь-чулки.
— Обувь имеет не такие модные циклы, как одежда — они медленнее. Хорошая обувь будет в тренде три или пять лет, поэтому происходит перенасыщение вариантов модных моделей, и каждый человек может найти свою, — убеждает стилистка.
На смену лоферам пришла обувь Mary Jane: есть некоторое сходство с лоферами, но здесь главное подобрать хороший каблук.
В коже или ткани — дело вкуса. Выбирай то, что тебе подходит!
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Допис, поширений The Style Stalker (@thestylestalkercom)
Kitten Heels — небольшой каблук. Хорошо выглядят на ноге, добавляя женственности и не вызывая дискомфорта, поскольку каблук высотой всего 3 см.
Фигурный и иногда странный каблук как раз набирают популярность. Этот тренд великолепен в своей вариативности. Бренды придумывают и каблук-пуговицу, и прозрачный каблук с засушенными цветами. Главное здесь — сверяться с другими рекомендациями, чтобы выбрать стильную обувь — советует стилист.
Обувь-чулки на тонком каблуке — это мастхев в гардеробе каждой женщины. Обувь легко стилизовать под любой образ.
Такая мультифункциональная единица гардероба подойдет под кожаную юбку, джинсы или кюлоты, платья.
Такая мультифункциональная единица гардероба подойдет под кожаную юбку, джинсы или кюлоты, платья.
А вот мюли — это удачный вариант для тех, кто не любит каблуки. Особенно удачный вид они имеют в сетке.
Knee Boot — широкая обувь до колена. Она не должна быть узкой, наоборот, немного широкой, минималистической или яркой.
Среднего выбора нет, подчеркнула стилист.
Несмотря на свою высоту, обувь не выглядит тяжелой. Это ярко отличает ее от обуви, которая была в моде еще в прошлом году.
Кроссовки, которые так полюбила Белла Хадид: столь легкий вариант идеально подчеркнет преимущества твоих ног. Легкий спорт дополнит образ весеннего платья.
Идеально подчеркнет твой образ у Soccer Sneakers маскулинный жакет или мужской пиджак.
Фото:thestylestalkercom/Instagram
Эта обувь уже несколько лет не выходит из моды, так что и этой весной модницы могут смело выбирать среди разноцветий фасонов и цветов именно тот, который нравится им.
Стилист советует обратить внимание на высокие (до колена) и с вышивкой. Если такой фасон не нравится, тогда примеряй низкие и минималистичные.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HVÓYA – ukrainian brand (@hvoya.kyiv)
Допис, поширений HVÓYA – ukrainian brand (@hvoya.kyiv)
Спорт проникает в нашу привычную жизнь. Несколько лет назад спортивные массивные кроссовки уже были в моде — в 2023 году их возвращение неизбежно.
Самое главное, что я советую — носить такую обувь с андрогинной стилизацией или даже нежно-женственной. Создавать контрасты, — отметила Елена.
Самое главное, что я советую — носить такую обувь с андрогинной стилизацией или даже нежно-женственной. Создавать контрасты, — отметила Елена.
Фото: thestylestalkercom/Instagram
Если с женской обувью все относительно понятно, то с мужской классической обувью могут возникнуть трудности. Как подобрать мужские туфли — читай в нашем другом материале.
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