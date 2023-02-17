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Странные каблуки, преимущество сетки и возвращение к трекингу: тренды женской обуви на весну 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 17 февраля 2023, 11:00
Модная обувь на весну 2023
Фото: Pexels

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