Чи потрібно носити підбори? Ортопед пояснив, кому і навіщо необхідне таке взуття 

Кому знайомі бабусині дорікання про те, що ходити на підборах — шкідливо? З однієї сторони, від природи люди взагалі звикли ходити босоніж. А отже, носити взуття не природно, а каблук тим паче.

З іншої сторони, людство придумало підбори аж ніяк не для краси. Вони можуть стати для декого корисним елементом у шафі.

Ортопед Роман Бодьо розповів, навіщо та кому потрібно носити взуття на підборах, а також якої висоти воно має бути.

Будова наших п’ят

Підійди до дзеркала й поглянь, як ти ходиш. При кожному кроці людина підіймає п’яту та відштовхується від поверхні землі.

Цей рух охоплює велику кількість м’язів, зокрема триголовий м’яз гомілки. Він складається з двох литкових та одного камбалоподібного м’язів та утворює найбільше сухожилля в нашому тілі — ахіллове.

Воно й підіймає наші п’яти під час ходьби. Відповідно, чим нижче опущена п’ята, тим більше напружуються м’язи.

Навіщо потрібні підбори

Загалом підбори потрібні для того, щоб розвантажувати задню групу м’язів гомілки. Ідеальний підбор — до трьох сантиметрів.

Підбори потрібно носити, якщо ти:

йдеш у похід — від довготривалої ходьби твої ноги все одно стомляться, але на невеликих підборах ти зможеш пройти більшу відстань;

багато працюєш на ногах чи стоячи — на підборах твої ноги стомляться значно менше;

маєш проблеми з опорно-руховим апаратом — людям з плоскостопістю та надмірною масою рекомендують розвантажувати своє тіло за допомогою невеликих підборів;

маєш мозолі та тріщини на п’ятах.

Проте пам’ятай, що чим вищі підбори, тим більше навантажується передній відділ стопи. Тому перед використанням взуття на підборах краще порадитись з лікарем щодо оптимальної висоти для твоїх ніжок.

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