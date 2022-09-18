Здоров'я та краса

Чи потрібно носити підбори? Ортопед пояснив, кому і навіщо необхідне таке взуття 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 07:00
Чи потрібно носити підбори - пояснює ортопед
Фото: Pexels

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