Чи потрібно носити підбори? Ортопед пояснив, кому і навіщо необхідне таке взуття 

Кому знайомі бабусині дорікання про те, що ходити на підборах — шкідливо? З однієї сторони, від природи люди взагалі звикли ходити босоніж. А отже, носити взуття не природно, а каблук тим паче.
З іншої сторони, людство придумало підбори аж ніяк не для краси. Вони можуть стати для декого корисним елементом у шафі.
Ортопед Роман Бодьо розповів, навіщо та кому потрібно носити взуття на підборах, а також якої висоти воно має бути.
Підійди до дзеркала й поглянь, як ти ходиш. При кожному кроці людина підіймає п’яту та відштовхується від поверхні землі.
Цей рух охоплює велику кількість м’язів, зокрема триголовий м’яз гомілки. Він складається з двох литкових та одного камбалоподібного м’язів та утворює найбільше сухожилля в нашому тілі — ахіллове.
Воно й підіймає наші п’яти під час ходьби. Відповідно, чим нижче опущена п’ята, тим більше напружуються м’язи.
Загалом підбори потрібні для того, щоб розвантажувати задню групу м’язів гомілки. Ідеальний підбор — до трьох сантиметрів.
Підбори потрібно носити, якщо ти:
Проте пам’ятай, що чим вищі підбори, тим більше навантажується передній відділ стопи. Тому перед використанням взуття на підборах краще порадитись з лікарем щодо оптимальної висоти для твоїх ніжок.
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