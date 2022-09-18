Нужно ли носить каблуки? Ортопед объяснил, кому и зачем необходима такая обувь

Кому знакомы бабушкины упреки о том, что ходить на каблуке — вредно? С одной стороны, от природы люди вообще привыкли ходить босиком. А значит, носить обувь не естественно, а каблук тем более.

С другой стороны, человечество придумало каблуки отнюдь не для красоты. Они могут стать для некоторых полезным элементом в шкафу.

Ортопед Роман Бодьо рассказал, зачем и кому нужно носить обувь на каблуке, а также какой высоты он должен быть.

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Строение наших пяток

Подойди к зеркалу и посмотри, как ты ходишь. При каждом шаге человек поднимает пятку и отталкивается от поверхности земли.

Это движение охватывает большое количество мышц, в том числе трехглавую мышцу голени. Она состоит из двух икроножных и одной камбаловидной мышц и образует наибольшее сухожилие в нашем теле — ахиллово.

Оно и поднимает наши пятки во время ходьбы. Соответственно чем ниже опущена пятка, тем больше напрягаются мышцы.

Зачем нужны каблуки

В общем каблуки нужны для того, чтобы разгружать заднюю группу мышц голени. Идеальный каблук — до трех сантиметров.

Каблуки нужно носить, если ты:

идешь в поход — от долгой ходьбы твои ноги все равно устанут, но на небольшом каблуке ты сможешь пройти большее расстояние;

много работаешь на ногах или стоя — на каблуке твои ноги устанут гораздо меньше;

имеешь проблемы с опорно-двигательным аппаратом — людям с плоскостопием и избыточной массой рекомендуют разгружать свое тело с помощью небольших каблуков;

имеешь мозоли и трещины на пятках.

Однако помни, что чем выше каблуки, тем больше нагружается передний отдел стопы. Поэтому перед использованием обуви на каблуке лучше посоветоваться с врачом относительно оптимальной высоты для твоих ножек.

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