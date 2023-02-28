Всегда мечтал одевать Бейонсе, но все изменилось. Дизайнер FROLOV о моде во время войны и изменениях, которые она принесла

В Лондоне прошла неделя моды 2023. Многие дизайнеры использовали ее как шанс представить новые коллекции, но не украинский дизайнер Иван Фролов. Для 29-летнего мужчины этот показ стал чем-то большим.

Журналисты издания BBC пообщались с дизайнером после показа.

Начало полномасштабной войны

Иван вспоминает, что после 24 февраля он прекратил работу. Но, к удивлению мужчины, в течение двух недель все сотрудники писали, что хотят возобновить работу и работать в обычном режиме.

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В первые дни войны не было мыслей о моде. Компания пожертвовала свои швейные машинки для пошива бронежилетов и направила свои навыки на другое.

Фролов рассказывает: мы шили военную форму нестандартных размеров. Например, для очень высоких мужчин.

Их швейные машинки подходят для пошива корсетов и вечерних платьев. Но мужчина говорит: “Мы сделали все, что могли”.

Дизайнер рассказывает, что работа в зоне боевых действий очень непредсказуема. Когда раздаются сигналы о воздушной тревоге, ты никогда не знаешь, чего ожидать.

Проблемы с электроэнергией

С началом обстрелов электростанций у них было много проблем с электричеством. Но это не помешало Фролову и его команде продолжать помогать военным и частично вернуться к созданию дизайнерской одежды.

Иван создавал костюмы для музыкального клипа британского исполнителя Сэма Смита.

Мужчина вспоминает, что у них было мало времени, потому что наряды нужно было отправить поездом в Польшу, и тут — очередное отключения света.

Однако и эти трудности не заставили Ивана отказаться от заказа. Они сделали все вручную.

Наши мастерицы крепили свои телефоны к лампам, шили и вышивали под светом телефонных фонариков, — вспоминает Фролов.

После этого мужчина понял, что нет такой задачи, которая украинцам была бы не под силу.

Но из-за войны доставка изделий очень усложнилась. Сейчас нужно более 17 часов, чтобы вывезти одежду из Украины. До широкомасштабного вторжения изделия дизайнера отправляли прямо из Киева. Сейчас же каждый заказ должен вывезти кто-то из членов команды в Польшу и потом уже самолетом доставить в пункт назначения.

Как изменились мечты дизайнера

Среди клиентов Фролова немало мировых знаменитостей: Doja Cat, Рита Ора, Дуа Липа и Бейонсе.

Последняя же в январе заказала у Ивана один из костюмов для своего концерта в Дубае. Для дизайнера решение Бейонсе надеть на свое выступление наряд украинского бренда означало очень много.

— Но война внесла свои коррективы, — размышляет мужчина.

Я всегда мечтал одевать Бейонсе, но теперь мои мечты изменились. Сейчас у меня только одна мечта — победа Украины.

Иван надеется, что однажды его показ мод все же состоится в Киеве, а не в Лондоне.

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