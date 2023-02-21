Еще чуть-чуть — и тепло! Рассказываем обо всем, что будет в тренде весной 2023

Весна не за горами, а ее тепло начинает радовать нас уже сейчас. Так что можно начинать прятать теплые зимние куртки и отдавать предпочтение легкой весенней одежде. Но как одеваться стильно в этом сезоне?

О популярных цветах, фасонах одежды, принтах и о том, что снова станет модным, а что, наоборот, уже лучше не покупать, рассказала лайфстайл-стилист для женщин и мужчин и основательница бренда WineBag Елена Брынь.

На какие цвета стоит обратить внимание этой весной?

Хотелось бы сказать Viva Magenta, который выбрал Pantone, но нет. Этот цвет можно принять во внимание как второстепенный.

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А вот на которые действительно стоит обратить внимание, так это палитра цитрусовых: зеленый, желтый, оранжевый и горячий оранжевый. Они изрядно освежат весенние образы после пасмурной зимы и улучшат настроение.

Также трендовыми остаются пастельные оттенки, особенно нежно-голубой, розовый и зеленый.

А для ценителей яркого предлагаю обратить внимание на металлик: медь, золото, серебро, а также на стразы! В этом году их много не бывает!

Какие фасоны одежды уже не в моде в 2023 году?

Верхняя одежда и юбки, а также мешковатые платья длиной до колена.

Плиссированные наряды.

Замшевая обувь, кроме кроссовок.

Рваные джинсы.

Укороченные косухи

Одежда с глубокой круглой горловиной.

Обувь на танкетке.

То есть все, что “режет” рост и похоже на моду 2010.

Что еще можно поносить при наличии в гардеробе, но сейчас уже лучше не покупать?

Джинсы с разрезами снизу спереди. Они очень стремительно ворвались и так же быстро вышли из моды.

Так что этой весной последний шанс застилизировать и походить в них.

То же самое касается прямых костюмных брюк. Все же более актуальным является клеш.

Неоновые цвета также уступают место естественным. Поэтому весной еще можно совместить эти вещи со спокойными оттенками, но покупать их уже не стоит.

Какие принты, материал одежды и фасоны будут на пике популярности в этом сезоне?

Принты

Главной атрибутикой весны 2023 года будет природа: цветы, лес, океан, облака, закат.

Heart motifs или принты и нашивки с сердцами. Они заполоняют пространство в виде трендовых сумок и объемных нашивок на одежде. Очень интересный и необычный тренд.

Что же касается животных принтов, то это леопард и питон. Именно они станут самыми популярными из данной категории весной.

Sparkle — все, что блестит, и чем больше, тем лучше. Здесь важно отметить, что в 2023 стразы — это повседневный выбор, а не только на вечеринки.

Материал

Что же касается материала ткани — сложно. Здесь нет каких-то табу.

Мы движемся в сторону сознательного потребления, поэтому натуральные ткани или переработанные лучше, по моему мнению, но ограничений нет.

Фасоны

Говоря о фасонах, этой весной трендовыми будут две длины: мини и макси. Очень крутые крайности! Тренчи в макси-длине выглядят особенно стильно и становятся мультифункциональными. А короткие с объемными свитерами и грубой обувью сделают твой образ очень интересным.

Фото: Unsplash

Свои позиции удерживает оверсайз и никуда не собирается уходить. Также трендовыми будут заниженная посадка на брюках и юбках, а также приталенные модели верхней одежды с широкими плечами.

Известный факт, что мода циклична. Что снова станет трендовым в 2023 году?

Да! И к нам приходят конец 90-х — начало 00-х.

Трендом становятся прозрачные и полупрозрачные ткани — это касается всего: от платьев до верхней одежды.

Начинать экспериментировать советую с боди под пиджак и длинных платьев. Лично я в восторге от этого тренда, — рассказывает Елена Брынь.

Дальше у нас та же заниженная посадка, но не на скинни-джинсах, а на карго или других широких моделях, чтобы все же сбалансировать картинку.

Звериный принт, кружево, стразы — это все циклично вернулось к нам.

Что посоветуете из коллекций украинских брендов на эту весну?

Обувь от Hvoya.

Vikelestudio.

Худи бренда Vselennaya.

Косухи Got’s label.

Какие аксессуары помогут удачно подчеркнуть весенний образ

Платки и качественная бижутерия будут волшебным дополнением образа!

Но я советую попробовать делать акцент именно на принтованных сумках. В этом сезоне это лучшее стильное решение.

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