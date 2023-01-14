Сумки 2023: тренды, интересные акценты и новые веяния моды

Сумка — один из самых любимых предметов гардероба для многих девушек. С помощью этого аксессуара можно сделать свой образ гораздо более интересным и ярким.

К тому же сейчас в Украине есть огромное количество качественных брендов, которые производят сумочки под каждый сезон и ориентируются на мировые тренды.

Сумки 2023: тренды и новые веяния в индустрии моды – смотри в материале.

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Джинсовые сумки

Джинс входит в моду в 2023 году быстро и безвозвратно. В тренды возвращаются длинные джинсовые юбки, рубашки и платья.

Поэтому известные мировые и украинские производители производят качественные сумочки именно из этого материала. Лучше выбирать миниатюрные джинсовые сумочки и комбинировать их с тренчами и яркими пальто.

Блестящие сумки

Сегодня модные дорожки не обходятся без лакированных кросс-боди и разрисованных сумок серебром и золотом. Именно они встречались на большинстве показов сезона.

Хотя такие аксессуары — немного перебор на каждый день для девушек, которые в своем стиле любят минимализм.

Такую вещь можно сочетать с однотонным гардеробом и взять с собой на прогулку или в кафе.

Большие сумки

Удобство — слово, которое используют в своих образах знаменитые дизайнеры. Они делают фокус в своих работах на то, чтобы сумочки были комфортными и не мешали при ходьбе.

В современном ритме это важно, ведь на работу или учебу многим девушкам приходится носить много разных вещей: блокноты, ноутбуки, повербанки и т.д.

Сумки, в которых много отделений

Их еще называют сумками-аккордеонами. В 2022-2023 году они вышли в коллекции Gabriela Hearst и приглянулись многим модным критикам.

Такая вещь сделает образ более эффектным. Также такие сумки достаточно вместительны и удобны благодаря большому количеству различных отделений.

Деликатные сумки

Негабаритные сумки — настоящая находка для тех, кто не любит тащить все свои пожитки в одной сумке. Выглядят такие аксессуары элегантно и сдержанно.

Небольшие красотки дополнят как повседневный, так и вечерний образы и придадут особый шарм обладательнице.

Сумки с ярким принтом

В этом сезоне разрисованные сумки показал бренд Chloé. Также многим нравятся кожаные аппликации Gabriela Hearst.

Они выглядят довольно необычно и нестандартно. Можно выбрать любой вкус и кошелек. В 2023 году следует поэкспериментировать с текстурами и цветами — не леопардом единственным.

Сумки в виде сундука

Мини-сундуки от Louis Vuitton в одно время стали настоящим трендом. Такие сумки удивляют точными пропорциями и симметричными формами.

Для тех людей, которые не воспринимают тканевые шопперы — это настоящая находка! Она прекрасно впишется почти в любой образ.

Сумки с шипами

Шипы, заклепки на клатчах, кроссбоди и портфелях в 2023 — тоже настоящий мастхэв. С такими идеями экспериментировали в этом году бренды Alexander McQueen, Marine Serre, Givenchy и Valentino.

Хотя последний производит сумки такого типа на постоянной основе. Если давно ищешь характерный аксессуар — присмотри к таким вариантам.

Сумки в интересных формах

Актуальными будут сумки из цепочек, в форме полумесяца, кошелька, цилиндра. Например, можешь присмотреться к таким моделям:

Но тренды и мода — не главное. Ведь стоит выбирать ту сумку или одежду, которая подходит и по душе именно тебе! Особенно следует обращать внимание на состав одежды и его качество: как в этом разбираться, мы объясняли ранее.

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