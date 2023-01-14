Сумки 2023: тренды, интересные акценты и новые веяния моды

Сумка — один из самых любимых предметов гардероба для многих девушек. С помощью этого аксессуара можно сделать свой образ гораздо более интересным и ярким.
К тому же сейчас в Украине есть огромное количество качественных брендов, которые производят сумочки под каждый сезон и ориентируются на мировые тренды.
Сумки 2023: тренды и новые веяния в индустрии моды – смотри в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений THE KODE (@thekode.design)
Допис, поширений THE KODE (@thekode.design)
Джинс входит в моду в 2023 году быстро и безвозвратно. В тренды возвращаются длинные джинсовые юбки, рубашки и платья.
Поэтому известные мировые и украинские производители производят качественные сумочки именно из этого материала. Лучше выбирать миниатюрные джинсовые сумочки и комбинировать их с тренчами и яркими пальто.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Український бренд виробів зі шкіри (@galvanibags)
Допис, поширений Український бренд виробів зі шкіри (@galvanibags)
Сегодня модные дорожки не обходятся без лакированных кросс-боди и разрисованных сумок серебром и золотом. Именно они встречались на большинстве показов сезона.
Хотя такие аксессуары — немного перебор на каждый день для девушек, которые в своем стиле любят минимализм.
Хотя такие аксессуары — немного перебор на каждый день для девушек, которые в своем стиле любят минимализм.
Такую вещь можно сочетать с однотонным гардеробом и взять с собой на прогулку или в кафе.
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Допис, поширений UYAVA handbags brand (@uyava_handbags)
Удобство — слово, которое используют в своих образах знаменитые дизайнеры. Они делают фокус в своих работах на то, чтобы сумочки были комфортными и не мешали при ходьбе.
В современном ритме это важно, ведь на работу или учебу многим девушкам приходится носить много разных вещей: блокноты, ноутбуки, повербанки и т.д.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gabriela Hearst (@gabrielahearst)
Допис, поширений Gabriela Hearst (@gabrielahearst)
Их еще называют сумками-аккордеонами. В 2022-2023 году они вышли в коллекции Gabriela Hearst и приглянулись многим модным критикам.
Такая вещь сделает образ более эффектным. Также такие сумки достаточно вместительны и удобны благодаря большому количеству различных отделений.
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Допис, поширений Versace (@versace)
Негабаритные сумки — настоящая находка для тех, кто не любит тащить все свои пожитки в одной сумке. Выглядят такие аксессуары элегантно и сдержанно.
Небольшие красотки дополнят как повседневный, так и вечерний образы и придадут особый шарм обладательнице.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВЗУТТЯ,СУМКИ | Україна (@sunshaccess)
Допис, поширений ВЗУТТЯ,СУМКИ | Україна (@sunshaccess)
В этом сезоне разрисованные сумки показал бренд Chloé. Также многим нравятся кожаные аппликации Gabriela Hearst.
Они выглядят довольно необычно и нестандартно. Можно выбрать любой вкус и кошелек. В 2023 году следует поэкспериментировать с текстурами и цветами — не леопардом единственным.
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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)
Мини-сундуки от Louis Vuitton в одно время стали настоящим трендом. Такие сумки удивляют точными пропорциями и симметричными формами.
Для тех людей, которые не воспринимают тканевые шопперы — это настоящая находка! Она прекрасно впишется почти в любой образ.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)
Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)
Шипы, заклепки на клатчах, кроссбоди и портфелях в 2023 — тоже настоящий мастхэв. С такими идеями экспериментировали в этом году бренды Alexander McQueen, Marine Serre, Givenchy и Valentino.
Хотя последний производит сумки такого типа на постоянной основе. Если давно ищешь характерный аксессуар — присмотри к таким вариантам.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KOZHUHAR (@kozhuhar_)
Допис, поширений KOZHUHAR (@kozhuhar_)
Актуальными будут сумки из цепочек, в форме полумесяца, кошелька, цилиндра. Например, можешь присмотреться к таким моделям:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Kore (@katekore.kyiv)
Допис, поширений Kate Kore (@katekore.kyiv)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bagllet (@bagllet)
Допис, поширений Bagllet (@bagllet)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HVÓYA – ukrainian brand (@hvoya.kyiv)
Допис, поширений HVÓYA – ukrainian brand (@hvoya.kyiv)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @gucci
Допис, поширений користувачем @gucci
Но тренды и мода — не главное. Ведь стоит выбирать ту сумку или одежду, которая подходит и по душе именно тебе! Особенно следует обращать внимание на состав одежды и его качество: как в этом разбираться, мы объясняли ранее.
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