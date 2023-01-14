Сумки 2023: тренди, цікаві акценти та нові віяння моди

Сумка — один із найулюбленіших предметів гардеробу для багатьох дівчат. З допомогою цього аксесуару можна зробити свій образ набагато цікавішим та яскравішим.

До того ж зараз в Україні є величезна кількість якісних брендів, які виготовляють сумочки під кожен сезон та орієнтуються на світові тренди. Сумки 2023: тренди та нові віяння в індустрії моди — дивись в матеріалі.

Джинсові сумки

Джинс входить у моду у 2023 році швидко та безповоротно. У тренди повертаються довгі джинсові спідниці, сорочки та сукні.

Зараз також дивляться

Тому відомі світові та українські виробники створюють якісні сумочки саме із цього матеріалу.

Краще обирати мініатюрні джинсові сумочки та комбінувати їх із тренчами та яскравими пальтами.

Блискучі сумки

Сьогодні модні доріжки не обходяться без лакованих крос-боді й розмальованих сумок сріблом і золотом. Саме вони зустрічалися на більшості показів сезону.

Хоча такі аксесуари — трішки перебір на кожен день для дівчат, які у стилі полюбляють мінімалізм, таку річ можна поєднати з однотонним гардеробом і взяти із собою на прогулянку або в кафе.

Великі сумки

Зручність — слово, яке використовують у своїх образах знамениті дизайнери. Вони роблять фокус у своїх роботах на те, аби сумочки були комфортними й не заважали при ходьбі.

В сучасному ритмі це — важливо, адже на роботу або навчання багатьом дівчатам доводиться носити багато різних речей: блокноти, ноутбуки, павербанки тощо.

Сумки, в яких є багато відділень

Їх ще називають сумками-акордеонами. У 2022-2023 році вони вийшли в колекції Gabriela Hearst і сподобалися багатьом модним критикам.

Така річ зробить образ значно ефектнішим. Також такі сумки доволі місткі та зручні, завдяки великій кількості різноманітних відділень.

Делікатні сумки

Негабаритні сумки — справжня знахідка для тих, хто не любить тягнути всі свої пожитки в одній торбі. Виглядають такі аксесуари елегантно та стримано.

Невеличкі красуні доповнюють як повсякденний, так і вечірній образи та надають особливого шарму володарці.

Сумки з яскравим принтом

У цьому сезоні розмальовані сумки показав бренд Chloé. Також багатьом до вподоби шкіряні аплікації Gabriela Hearst. Вони виглядають доволі незвично та нестандартно.

Можна обрати на будь-який смак та гаманець. У 2023 варто поекспериментувати із текстурами та кольорами — не леопардом єдиним.

Сумки у вигляді скрині

Мініскриня Louis Vuitton у свій час стала справжнім трендом. Такі сумки дивують своїми точними пропорціями та симетричними формами.

Для тих людей, які не сприймають тканинні шопери, — це справжня знахідка! Вона чудово впишеться майже у будь-який образ.

Сумки з шипами

Шипи, заклепки на клатчах, кросбоді та портфелях у 2023 — теж справжній мастхев. З такими ідеями цьогоріч експериментували бренди Alexander McQueen, Marine Serre, Givenchy й Valentino.

Хоча останній виробляє сумки такого типу на постійній основі. Якщо давно шукаєш характерний аксесуар — придивись до таких варіантів.

Сумки у цікавих формах

Актуальними будуть сумки із ланцюжків, півмісяця, гаманця, циліндру. Наприклад, можеш придивитися до таких моделей:

Але тренди та мода — не головне. Адже варто обирати ті сумки й одяг, що пасує та до душі саме тобі! Особливо варто звертати увагу на склад одягу та його якість: як на цьому розумітися, ми пояснювали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!