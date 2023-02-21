Ще трохи — і тепло! Розповідаємо про все, що буде в тренді весною 2023

Весна не за горами, а її тепло починає радувати нас уже зараз. Тож можна починати ховати теплі зимові куртки та віддавати перевагу легкому весняному одягу. Та як одягатися стильно цього сезону?

Про популярні кольори, фасони одягу, принти та про те, що знову стане модним, а що, навпаки, вже краще не купувати, розповіла лайфстайл-стилістка для жінок та чоловіків та засновниця бренду WineBag Олена Бринь.

На які кольори варто звернути увагу цієї весни

Хотілося б сказати Viva Magenta, який обрав Pantone, але ні. Цей колір можна взяти до уваги як другорядний.

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А ось на які дійсно варто звернути увагу, то це палітра цитрусових: зелений, жовтий, помаранчевий та гарячий помаранчевий. Вони неабияк освіжать весняні образи після похмурої зими та покращать настрій.

Також трендовими залишаються пастельні відтінки, особливо ніжно-блакитний, рожевий та зелений.

А для поціновувачів яскравого пропоную звернути увагу на металік: мідь, золото, срібло, а також на стрази! Цього року їх багато не буває!

Які фасони одягу вже не в моді у 2023 році?

Верхній одяг та спідниці, а також мішкуваті сукні довжиною до коліна.

Плісироване вбрання.

Замшеве взуття, окрім кросівок.

Рвані джинси.

Укорочені косухи

Одяг з глибокою круглою горловиною.

Взуття на танкетці.

Тобто все, що “ріже” зріст і схоже на моду 2010.

Що ще можна поносити за наявності у гардеробі, але зараз уже краще не купувати?

Джинси з розрізами знизу спереду. Вони дуже стрімко увірвалися і так само швидко вийшли з моди.

Тож цієї весни останній шанс застилізувати та походити в них.

Те саме стосується прямих костюмних штанів. Усе-таки актуальнішим є кльош.

Неонові кольори також поступаються місцем природнім. Тому цієї весни ще можна поєднати ці речі зі спокійними відтінками, але купувати їх уже не варто.

Які принти, матеріал одягу та фасони будуть на піку популярності цього сезону?

Принти

Головною атрибутикою весни 2023 року буде природа: квіти, ліс, океан, хмари, захід сонця.

Heart motifs або ж принти та нашивки з серцями. Вони заполоняють простір у вигляді трендових сумок та обʼємних нашивок на одязі. Дуже цікавий і незвичний тренд.

Що ж стосується тваринних принтів, то це леопард та пітон. Саме вони стануть найпопулярніші з цієї категорії навесні.

Sparkle — усе, що блистить, і чим більше, тим краще. Тут важливо зауважити, що у 2023 стрази — це повсякденний вибір, а не лише на вечірки.

Матеріал

Що ж стосується матеріалу тканини — складно. Тут немає якихось табу.

Ми рухаємося в сторону свідомого споживання, тому натуральні тканини чи перероблені кращі, але обмежень немає, — зазначає стилістка.

Фасони

Говорячи про фасони, цієї весни трендовими будуть дві довжини: міні та максі. Дуже крутезні крайності! Тренчі в максі-довжині виглядають особливо стильно та стають мультифункціональними. А короткі з об’ємними светрами та грубим взуттям зроблять твій образ дуже цікавим.

Свої позиції утримує оверсайз і нікуди не збирається йти. Також трендовими будуть занижена посадка на штанах та спідницях, а також приталені моделі верхнього одягу з широкими плечима.

Відомий факт, що мода циклічна. Що знову стане трендовим у 2023?

Так! І до нас приходять кінець 90-х — початок 00-х.

Трендом стають прозорі на напівпрозорі тканини — це стосується всього: від суконь до верхнього одягу.

Починати експериментувати раджу з боді під піджак та довгих суконь. Особисто я в захваті від цього тренду, — розповідає Олена Бринь.

Далі в нас та сама занижена посадка, але не на скіні-джинсах, а на карго чи інших широких моделях, щоб усе-таки збалансувати картинку.

Звіриний принт, мереживо, стрази — це все циклічно повернулося до нас.

Що порадите з колекцій українських брендів на цю весну?

Взуття від Hvoya.

Vikelestudio.

Худі бренду Vselennaya.

Косухи Got’s label.

Які аксесуари допоможуть вдало підкреслити весняний образ?

Хустинки та якісна біжутерія будуть чарівним доповненням образу!

Але я раджу спробувати робити акцент саме на принтованих сумках. Цього сезону це найкраще стильне рішення.

З повсякденним життям розібралися. Та що робити нареченим, що цього року планують одружуватися? Раніше ми розповідали про весільні тренди 2023: які сукні та аксесуари будуть модні цього року.

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