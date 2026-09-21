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Штраф за езду по автобусной полосе в 2026 в Украине: сумма и кому можно не бояться наказания

Ольга Петухова, редактор сайта 21 сентября 2026, 16:00 2 мин.
штраф за движение по полосе общественного транспорта

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