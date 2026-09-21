Штраф за езду по автобусной полосе в 2026 в Украине: сумма и кому можно не бояться наказания

В больших городах существует полоса для общественного транспорта, которая позволяет автобусам и троллейбусам двигаться без задержек.

И это не альтернативный путь для объезда пробки. Правила дорожного движения запрещают другим транспортным средствам двигаться по этой полосе и останавливаться на ней.

Существуют ли исключения из общего правила, и какой штраф предусмотрен за движение по полосе общественного транспорта — в материале Вкон.

Какой штраф за движение по полосе общественного транспорта 2026

За нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств предусмотрена административная ответственность по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В 2026 году штраф за такое нарушение составляет 680 грн.

Важно, что нарушением является не только езда по автобусной полосе. Если водитель решил остановиться или оставить автомобиль на ней, это также считается нарушением и может стать основанием для наложения штрафа.

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Штраф за езду по автобусной полосе 2026: могут ли эвакуировать автомобиль

Сам штраф — не единственная возможная проблема. Если автомобиль оставить на полосе общественного транспорта и он существенно будет препятствовать дорожному движению или создаст угрозу безопасности, его могут временно задержать и доставить на специальную площадку. Это предусмотрено статьей 265-2 КУоАП и соответствующими правилами МВД.

Тогда, кроме штрафа, водителю придется тратить деньги на задержание и хранение авто.

Кто имеет право пользоваться автобусной полосой: исключения из общего правила

Пункт 17.1 Правил дорожного движения предусматривает исключения из общего запрета. Полосой могут пользоваться такси и велосипедисты, если это соответствует условиям движения.

После изменений, которые вступили в силу в 2025 году, такое право получили также водители мопедов и мотоциклов без бокового прицепа, мотоколясок и трехколесных транспортных средств.

Сама полоса обозначается соответствующими дорожными знаками, в частности 5.8 или 5.11, а также дорожной разметкой.

Также можно получить штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью — куда он поступает и какова его сумма, читай в нашем другом материале.

Источник фото: Патрульная полиция Киева.

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