Из-за ужасных и кровопролитных событий в нашей стране, ситуацию в Украине ежедневно обсуждают чуть ли не во всех новостных программах мира. Вместе с тем война, начатая россиянами, одновременно стала толчком для многих украинцев и открыла глаза Запада на подлинные смыслы Украины.

Украинцы становятся известными за пределами родной страны, продвигая соответствующие нарративы и идеи. К примеру, бренд одежды украинского дизайнера Ивана Фролова особенно полюбился мировым звездам.

Кто одевается в FROLOV и что известно об именитом дизайнере, мы расскажем тебе дальше.

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Кто из известных людей одевается в FROLOV

Недавно сетью разлетелись фото австралийской поп-дивы Кайли Миноуг в платье от FROLOV для обложки её нового альбома.

Звезда одета в платье Ивана Фролова из кутюрной коллекции Зоря. Известно, что сама работа проделана вручную с камнями Swarovski.

Но это не первый раз мировые звезды выбирают образы от украинского бренда Ивана Фролова.

Среди известных — знакомые нам имена: Бейонсе, группа Måneskin, Сабрина Карпентер, Megan Thee Stallion, Кэролайн Уриленд и другие.

К примеру, для Бейонсе FROLOV выполнил платье в розовом цвете с элементами из драгоценного камня. Платье стало образом для возвращения певицы на сцену после нескольких лет перерыва.

Потом певица выбрала ещё один образ украинского бренда — платье-трансформер с сердцем.

Почитатели творчества Ивана Фролова также были в восторге от работы дизайнера для итальянской рок-группы Måneskin. Многие писали, что идеи Фролова и эстетика группы были созданы друг для друга.

Интеллект и провокация, пленившие сердца мировых звезд. Как FROLOV одевает знаменитостей в свою одежду / 5 Фотографий

Одежду от Frolov также выбирали певицы Сабрина Карпентер, Megan Thee Stallion, Кэролайн Уриленд.

Кого одел Frolov: мировые и украинские звезды

Сара Шахи;

Рита Ора;

Дуа Липа;

Гвен Стефани;

Милла Йовович;

Алена Лесик;

Джамала;

Тина Король;

Маша Ефросинина;

Монатик;

Tvorchi;

Елена Зеленская.

Что известно об основателе украинского бренда FROLOV

FROLOV — украинский бренд одежды, основателем которого является дизайнер Иван Фролов. Бренд начал набирать обороты несколько лет назад, а создан он в 2015 году.

FROLOV — бренд одежды от кутюр, сочетающий в себе безупречность и комфорт, интеллект и провокацию, социальную ответственность и спокойствие, — говорится на официальном сайте марки.

Иван Фролов всегда подчеркивал, что создает не просто одежду: его образы затрагивают важные социальные темы. Среди всего, FROLOV поддерживает KyivPride, HeForShe, фонд помощи медикам SpanBond, создает благотворительные коллекции.

Особенность одежды его авторства — это вещи-трансформеры, которые можно одеть не один раз.

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