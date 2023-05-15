Це саме та історія, яку хочу розповісти про Україну: режисер Тай Арнольд про створення кліпу для Imagine Dragons

Повномасштабна війна показала, що не всі важливі для історії герої носять плащі. Здебільшого зараз люди, якими ми найбільше захоплюємось — це українські захисники. Для всього ж світу — це народ України.

Висловити своє захоплення вирішив й режисер Тай Арнольд, який нещодавно створив кліп для пісні Crushed американського гурту Imagine Dragons. Про те, як виникла ідея та свій досвід життя в Україні митець розповів в інтерв’ю для Фактів ICTV.

Про знайомство з головним героєм кліпу Imagine Dragons

Тай Арнольд вперше приїжджав в Україну у 2014 році одразу після Революції Гідності. З того часу постійно слідкував за ситуацією у нашій державі. Тож після початку повномасштабної війни зрозумів, що не може залишитись осторонь.

У листопаді 2022 року знову приїхав до України та залишився на зиму. А новий рік зустрічав у Бахмуті.

Для мене цей досвід видався жахливим. Це було надто реально.

Тай Арнольд здебільшого допомагав збирати гуманітарні вантажі та доправляв тим, хто постраждав від війни. Встиг побувати також і на Харківщині, а також на Півдні України. Так одного разу з другом з Одеси дізнався, що в одному селі в Миколаївській області потребують допомоги.

Його щойно звільнили — минуло, можливо, п’ять-шість тижнів. Там усе було зруйнованим. А взимку ще й було холодно, не було ні світла, ні води.

Людям потрібно було якось пережити холоди, а тому необхідні були бензопили, деякі електроінструменти та все, щоб відремонтувати хоча б якось свої будинки. Коли Тай разом з другом Ігорем роздавали гуманітарну допомогу, до них підійшов 14-річний Сашко та просто став спостерігати за незнайомцями.

— Оскільки я фотографував будинки та знімав відео, він почав ходити з нами. Я розпитав його, де він живе, що з ним сталося, що з його родиною.

Цей хлопчик був наче сам по собі та просто дивився, що трапилося з його селом.

Тому Тай почав знімати те, як Сашко ходить своїми понищеними, але рідними дорогами. Зараз режисер говорить, що й досі продовжує спілкуватись з хлопцем, щоб знати, як він.

Як створювався кліп до пісні Crushed Imagine Dragons

Тож коли гурт Imagine Dragons, який мав досвід не лише роботи з митцем, але й допомоги Україні, звернулись до Тая з пропозицією створити наступний відеоряд з українською історією, той одразу погодився.

Вони сказали, у нас є пісня Crushed і, на нашу думку, вона б підійшла для музичного кліпу про Україну.

Творці попросили Тая не поспішати та підібрати максимально влучні відео для кліпу. Спочатку режисер переглядав кадри з Бахмута та Києва, але саме прості зображення зі зруйнованої Новогригорівки, де живе Сашко, створили гармонію з піснею.

Було відчуття, що це саме та історія, яку я хочу розповісти про Україну. Про те, що люди залишаються тут і попри всі руйнування, зберігають міцність духу і дають відсіч. Я відчув — кадри з Сашком це передають.

Тай досі не розуміє, за що ці люди переживають стільки болю. Адже вони не заподіяли нікому шкоди. Тому режисер вважає, що для нього честь підтримувати Україну та її людей.

Ви маєте знати: ви не самі! Ми розуміємо, що відбувається.

Історія виживання 14-річного Сашка — одна з тисяч. Вона унікальна та водночас подібна до інших. Читай, про що йдеться у кліпі гурту Imagine Dragons на пісню Crushed.

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