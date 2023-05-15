Это именно та история, которую я хочу рассказать об Украине: режиссер Тай Арнольд о создании клипа для Imagine Dragons

Полномасштабная война показала, что не все важные для истории герои носят плащи. В большинстве своем сейчас люди, которыми мы больше всего восхищаемся — это украинские защитники. Для всего же мира герои — это народ Украины.

Выразить свое восхищение решил и режиссер Тай Арнольд, недавно создавший клип для песни Crushed американской группы Imagine Dragons. О том, как возникла идея клипа, и о своем опыте жизни в Украине, творец рассказал в интервью для Фактов ICTV.

О знакомстве с главным героем клипа Imagine Dragons

Тай Арнольд впервые приезжал в Украину в 2014 году сразу после Революции Достоинства. С этого времени постоянно следил за ситуацией в нашем государстве. После начала полномасштабной войны понял, что не может остаться в стороне.

В ноябре 2022 года снова приехал в Украину и остался на зиму. А Новый год встречал в Бахмуте.

Для меня этот опыт показался ужасающим. Это было слишком реально.

Тай Арнольд в большинстве своем помогал собирать гуманитарные грузы и доставлял пострадавшим от войны. Успел побывать и в Харьковской области, а также на Юге Украины. Так однажды с другом из Одессы узнал, что в одном селе в Николаевской области нуждаются в помощи.

Его только что освободили — прошло, возможно, пять-шесть недель. Там все было разрушено. А зимой еще было холодно, не было ни света, ни воды.

Людям нужно было как-то пережить холода, поэтому необходимы были бензопилы, некоторые электроинструменты и все, чтобы отремонтировать хотя бы как-то свои дома. Когда Тай вместе с другом Игорем раздавали гуманитарную помощь, к ним подошел 14-летний Саша и просто стал наблюдать за незнакомцами.

Поскольку я фотографировал дома и снимал видео, он начал ходить с нами. Я расспросил его, где он живет, что с ним случилось, что с его семьей.

Этот мальчик был будто сам по себе, и просто смотрел, что случилось с его селом.

Поэтому Тай начал снимать то, как Саша ходит своими уничтоженными, но родными дорогами. Сейчас режиссер говорит, что до сих пор продолжает общаться с парнем, чтобы знать, как он.

Как создавался клип к песне Crushed Imagine Dragons

Когда группа Imagine Dragons, которая имела опыт не только работы с художником, но и помощи Украине, обратились к Таю с предложением создать следующий видеоряд с украинской историей, тот сразу согласился.

Они сказали, у нас есть песня Crushed и, по нашему мнению, она подошла бы для музыкального клипа об Украине.

Создатели попросили Тая не торопиться и подобрать максимально меткие видеоклипы. Сначала режиссер просматривал кадры из Бахмута и Киева, но именно простые изображения из разрушенной Новогригоревки, где живет Саша, создали гармонию с песней.

Было ощущение, что это та история, которую я хочу рассказать об Украине. О том, что люди остаются здесь и при всех разрушениях, сохраняют крепость духа и дают отпор. Я почувствовал — кадры с Сашей это передают.

И до сих пор не понимает, за что эти люди испытывают столько боли. Они ведь не причинили никому вреда. Поэтому режиссер считает, что для него это честь поддерживать Украину и ее людей.

Вы должны знать: вы не сами! Мы понимаем, что происходит.

История выживания 14-летнего Саши — одна из тысяч. Она уникальна и в то же время похожа на других. Читай, о чем идет речь в клипе группы Imagine Dragons на песню Crushed.

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