Присвята нашим героям-енергетикам. Гурт The Hardkiss презентували кліп на пісню 00:00

Україна давно стала країною героїв. Це беззаперечний факт. Але наші герої не лише на фронті, а й у тилу. Гурт The Hardkiss презентували кліп на пісню-присвяту нашим енергетикам. Слухай трек та дивися кліп на пісню 00:00.
10 жовтня 2022 російські окупанти почали обстрілювати енергетичні об’єкти критичної інфраструктури України. Напередодні нового опалювального сезону та можливого терору росіян гурт The Hardkiss вирішив випустити пісню-подяку нашим енергетикам.
За статистикою Міністерства енергетики України та компанії ДТЕК, за 19 місяців повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов’язків загинуло 367 енергетиків, 940 людей зазнали поранень.
— Ідея зняти цю історію прийшла минулої зими, коли українці сиділи без світла. Багато хто знімає кіно про військових. Нам захотілося розказати про ще одних героїв нашого часу — енергетиків.
Знімали в лютому, в Посад-Покровському. Знімали реальних людей — працівників місцевого Херсонобленерго. З тих, кого ви можете побачити у відео, шістьох людей вже немає в живих, вони загинули на роботі.
Знімали в лютому, в Посад-Покровському. Знімали реальних людей — працівників місцевого Херсонобленерго. З тих, кого ви можете побачити у відео, шістьох людей вже немає в живих, вони загинули на роботі.
Відеоробота показує сміливість та відвагу українських енергетиків під час війни, кажуть режисер Мітя Бородін та оператор-постановник Руслан Богдан. Головні ролі виконали Олександр Кобзар, Ксенія Баша та Вероніка Ольшана.
Переживання за рідних та близьких зараз стали невіддільною частиною наших днів. Пісня разом із відеорядом — це присвята людям, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати, продовжують жити заради інших людей, — каже Юлія Саніна.
Переживання за рідних та близьких зараз стали невіддільною частиною наших днів. Пісня разом із відеорядом — це присвята людям, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати, продовжують жити заради інших людей, — каже Юлія Саніна.
Послухати нову пісню гурту The Hardkiss — 00:00 ти можеш у нашому матеріалі.
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