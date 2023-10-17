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Присвята нашим героям-енергетикам. Гурт The Hardkiss презентували кліп на пісню 00:00

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 17:30
The Hardkiss випустили кліп на пісню-присвяту енергетикам — слухати

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