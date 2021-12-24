Зажжем творчески с гусями на новогодних рандеву? Украинские звезды выпустили праздничные версии своих песен

“Осталось семь дней”, — эта фраза могла бы напугать кого угодно во всемирно известном ужастике. Однако мы с вами знаем, что даже она начала набирать рождественско-новогоднее настроение.

Праздничную атмосферу почувствовали и популярные артисты современной украинской музыки. Творцы создали новые версии своих известных песен, которые теперь зазвучали еще волшебнее и даже чуть-чуть магически.

TVORCHI

Стильная электроника приобрела джазовое игривое настроение с вкраплением перезвонов.

Группа еще звучит немного футуристично, но теперь достигла новых высот душевности, ощущаемых, как на семейном застолье.

На Рождество нет места печали, забудьте все негативные моменты, пусть будет только фан, — рассказывают TVORCHI.

Wellboy

Этот Новый год хоть мы и встречали как год быка, но согласитесь, он полностью принадлежит теперь Гусям исполнителя Wellboy.

Праздничные мотивы, звучащие, как ксилофон из детского сада, и клип в стилистике мультфильма уносят своих слушателей в далекие детские годы под Вишнями.

К Новому году мы подготовили для вас новогодние версии песен Гуси и Вишни. Думаю, они вам понравятся и вызовут положительные впечатления, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатления! — говорит Wellboy.

Артем Пивоваров

Лапатый снег, мощные мотивы и отсылка к легендарному Щедрику Леонтовича — все это могло бы существовать отдельно, но собрать их вместе в таком фантастическом звучании мог только Артем Пивоваров.

Уникальный стиль певца лишь наталкивает на размышления: “Кем бы мне хотелось быть из персонажей клипа?”

Хо-хо-хо, стихийные! Рождественское “Рандеву” in da house! Настоящие самураи, хор ангелов, зимний лес, нетрезвый эльф, тролли и клювокрыл, — Артем Пивоваров предлагает вам догадаться, кто же лишний в списке.

MONATIK

MONATIK именно тот, кому по силам зажечь сердца и подогреть атмосферу на танцполе даже в такой ужасающий мороз, которым нас уже наградила природа.

Как волшебник из страны Оз, певец подарит вам именно то настроение, о котором вы мечтаете перед праздниками.

Этот год прошел у нас под лозунгом JOMO, призывая «Зажигать, а не прожигать эту жизнь». Для новогоднего настроения и праздничного заряда обязательно посмотрите видео. Живи, как танцуешь в этот Новый год!

Однако если вам не хватает в этой компании женских голосов или вы думаете, что же делать потом, когда наступит Новый год, Оля Полякова приглашает в кинотеатры, чтобы посмотреть новогодний фильм с ней и Дзидзьо в главных ролях.