Запалимо творчо з гусьми на новорічних рандеву? Українські зірки видали святкові версії своїх пісень

“Залишилося сім днів”, — ця фраза могла б налякати будь-кого у всесвітньо відомому фільмі жахів. Проте ми з вами знаємо, що навіть вона почала набувати різдвяно-новорічного настрою.

Святкову атмосферу відчули й популярні артисти сучасної української музики. Митці створили нові версії своїх відомих пісень, які тепер зазвучали ще чарівніше і навіть трохи магічно.

TVORCHI

Стильна електроніка набула джазового грайливого настрою із вкрапленням передзвонів.

Гурт ще звучить трохи футуристично, але тепер сягнув нових висот душевності, що відчуваються, як на сімейному застіллі.

На Різдво немає місця смутку, забудьте про всі негативні моменти, нехай буде тільки фан, — розповідають TVORCHI.

Wellboy

Цей Новий рік хоч ми і зустрічали як рік бика, але погодьтесь, він повністю належить тепер Гусам виконавця Wellboy.

Святкові мотиви, що звучать, як ксилофон із дитсадочка, та кліп у стилістиці мультфільму несуть своїх слухачів у далекі роки дитинства під Вишнями.

До Нового року ми підготували для вас новорічні версії пісень Гуси й Вишні. Думаю, вони вам сподобаються і викличуть позитивні враження, адже 2021 рік був плідним і неймовірно багатим на враження! — говорить Wellboy.

Артем Пивоваров

Лапатий сніг, потужні мотиви та відсилання до легендарного Щедрика Леонтовича — усе це могло б існувати окремо, але зібрати їх докупи у такому фантастичному звучанні міг лише Артем Пивоваров.

Унікальний стиль співака лише наштовхує на роздуми: “А ким би мені хотілось бути з персонажів кліпу?”

Хо-хо-хо, стихійні! Різдвяне “Рандеву” in da house! Справжні самураї, хор ангелів, зимовий ліс, нетверезий ельф, тролі та дзьобокрил, — Артем Пивоваров пропонує вам здогадатись, хто ж зайвий у списку.

MONATIK

MONATIK — саме той, кому під силу запалити серця і підігріти атмосферу на танцполі навіть у такий жахливий мороз, яким нас уже нагородила природа.

Як чарівник із країни Оз, співак подарує вам саме той настрій, про який ви мрієте перед святами.

Цей рік минув у нас під гаслом JOMO, закликаючи «Запалювати, а не пропалювати це життя». Для новорічного настрою та святкового заряду обов’язково перегляньте відео. Живи, як танцюєш у цей Новий рік!

Проте якщо вам не вистачає у цій компанії жіночих голосів чи ви думаєте, що ж робити потім, коли Новий рік настане, Оля Полякова запрошує у кінотеатри, щоб подивитися новорічний фільм із нею та Дзідзьо у головних ролях.