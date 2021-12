Alekseev розповів про нову пісню та Silent Hill в аеропорту

Популярний український співак Alekseev в ексклюзивному коментарі Вікнам розповів про нову пісню, овації на першому виступі та Silent Hill в аеропорту.

Про нову пісню

— Я якось сказав, що вона “дивненька”, але у хорошому розумінні цього слова. Я іноді сам не знаю, що говорю. (сміється)

Я мав на увазі, що вона у невластивій мені манері, що в такому жанрі мене ще ніхто не бачив. Я думаю, що ми зможемо здивувати, але більше поки нічого сказати не можу.

Співак розповів, що заради цієї пісні він вийшов зі своєї зони комфорту. І це таке емоційне потрясіння, яке потрібне будь-якому артисту, будь-якої миті в його кар’єрі.

Також Alekseev зазначив, що стиль його пісень змінювався разом із ним. Поступово, закономірно та органічно.

Ми змінюємось, і якщо говорити про музиканта, то й музика змінюється разом із ним. Я не бачу в цьому нічого поганого. Це можливість подивитися на себе насамперед збоку та зробити щось по-іншому.

Також співак каже, що раніше любив спостерігати за людьми. Це допомагало у становленні артиста як особистості. Поділився технікою “комедії спостереження”.

— Ти маєш вибрати персонажа випадкового і спостерігати за його звичками, емоціями. Це такий невеликий тренінг у тому числі, і я іноді пробував себе в ньому, такий психоаналіз. Як це на мене вплинуло? Напевно, я став уважнішим.

Silent Hill в аеропорту

Співак поділився з нами цікавою історією, яка сталася з ним новорічної ночі. Він назвав її Silent Hill в аеропорту.

Колись мені треба було летіти до іншого міста вночі 1 січня. Все нагадує Silent Hill, тоді ще погода була така туманна. В аеропорту взагалі немає нікого, відчуття, що ти єдина людина на землі.

Alekseev розповідає, що це дуже зручно, адже всі контролі можна пройти без черг. Але це було заразом і незвично, особливо після того, як вийшов із галасливої ​​сцени, де було багато людей.

— Було цікаво спостерігати, як люди, яким потрібно подорожувати, поводять себе в такий час. Ми їхали з аеропорту в машині, посеред ночі, на вулиці туман, і просто нікого, ми були в мегаполісі, зазвичай там затори, а тоді не було ні душі, було дуже незвичайно.

Про свій перший виступ

Я пам’ятаю, коли мав перший виступ у школі. Я на колінах проїхався по сцені, а в мене були такі класні білі концертні штани, а потім всі коліна були брудні.

Alekseev співав знамениту пісню We are the champions і в момент кульмінації на приспіві пролетів навколішки навколо сцени.

— Пам’ятаю, мені так аплодували, були великі овації, а потім я заходжу за лаштунки й дівчинка-танцівниця, трохи старша за мене, каже: “Ти думаєш, це було добре? Ти повний невдаха, їм просто тебе шкода, бо ти забруднив свої штани”.

Але артист стверджує, що той випадок ніяк на нього не вплинув. Він любить критику, якою б вона не була, адже це дає змогу подивитися на себе та свою творчість збоку.

Кожен артист хвилюється перед виходом на сцену, скільки б років досвіду він за плечима не мав. Раніше Григорій Решетник розповідав, як побороти страх. Ці поради будуть корисними для всіх, не тільки для зірок шоу-бізу.