Alekseev рассказал о новой песне и Silent Hill в аэропорту

Популярный украинский певец Alekseev в эксклюзивном комментарии для Вікон рассказал о новой песни, овациях на первом выступлении и Silent Hill в аэропорту.

О новой песне

— Я как-то сказал, что она “странненькая”, но в хорошем смысле этого слова. Я иногда сам не ведаю что говорю. (смеётся)

Я имел ввиду, что она не в свойственной для меня манере, что в таком жанре меня ещё никто не видел. Я думаю, что мы сможем удивить, но больше пока ничего сказать не могу.

Певец рассказал, что ради этой песни он вышел из своей зоны комфорта. И это такая встряска, которая нужна любому артисту, в любой момент в его карьере.

Также Никита отметил, что стиль его песен менялся вместе с ним. Постепенно, закономерно и органично.

Мы меняемся, и если говорить о музыканте, то и музыка меняется вместе с ним. Я не вижу в этом ничего плохого. Это возможность посмотреть на себя прежде всего со стороны и сделать что-то по-другому.

Также певец говорит, что раньше он любил наблюдать за людьми. Говорит, что это помогало в становлении артиста как личности. Поделился техникой “комедии наблюдения”.

— Ты должен выбирать персонажа случайного и наблюдать за его манерами, эмоциями. Это такой небольшой тренинг в том числе, и я иногда пробовал себя в нем, такой какой-то психоанализ. Как это на меня повлияло? Наверное, я стал внимательней.

Silent Hill в аэропорту

Певец поделился с нами интересной историей, которая случилась с ним в новогоднюю ночь. Он назвал её Silent Hill в аэропорту.

Когда-то мне нужно было лететь в другой город ночью 1 января. Всё напоминает Silent Hill, тогда ещё погода была такая туманная. В аэропорту вообще никого нету, ощущение, что ты единственный человек на земле.

Никита рассказывает, что это очень удобно, ведь все контроли можно пройти без очередей. Но это было очень необычно, особенно после того, как артист вышел с шумной сцены, где было много людей.

— Было интересно наблюдать, как люди себя ведут, которым нужно путешествовать. Мы ехали с аэропорта в машине, посреди ночи, на улице туман, и просто никого. Мы были в мегаполисе, обычно там пробки, а тогда не было ни души, было очень необычно.

О своем первом выступлении

Я помню, когда у меня было первое выступление в школе. Я на коленях проехался на сцене, а у меня были такие классные белые концертные штаны, и потом все колени были грязные.

Никита пел знаменитую песню We are the champions и в момент кульминации, на припеве, пролетел на коленях вокруг сцены.

— Помню, мне так аплодировали, были большие овации, а потом я захожу за кулисы и девочка-танцовщица немного старше меня говорит: “Ты думаешь, это было хорошо? Ты полный неудачник, им просто тебя жаль, потому что ты запачкал свои штаны”.

Но Никита утверждает, что тот случай никак на него не повлиял. Он любит критику, какой бы она не была, ведь это даёт возможность посмотреть на себя и своё творчество со стороны.

Каждый артист волнуется перед выходом на сцену, сколько бы лет опыта у него за плечами не было. Ранее Григорий Решетник рассказывал, как побороть страх. Эти советы будут полезны для всех, не только для звезд шоу-биза.