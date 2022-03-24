Помогайте нам бороться с этим злом! ALEKSEEV обратился к белорусам

Во время войны украинцы не теряют боевой дух. Мы все, словно одна семья, бросились помогать друг другу и делать всё, ради нашей победы.

Украинский музыкант ALEKSEEV обратился к белорусам с призывом не вступать в войну с украинцами.

— Я обращаюсь ко всем гражданам Беларуси: мы в Украине всё чаще получаем сообщения о том, что белорусские войска готовятся ворваться в нашу страну.

Я знаю, что большинство из вас понимает: эта война не освободительная, а захватническая и оккупационная.

— Не допустите, чтобы территория Беларуси превратилась в зону боевых действий. Помогайте нам бороться с этим злом!

Певец призвал белорусов выступать против войны всеми возможными способами: выходить на улицы, писать своё слово против этой войны.

Вместе мы — сила, акцентирует ALEKSEEV. И мы это говорим в унисон.

Мы гордимся нашей армией и благодарны людям, которые помогают стране сейчас. С таким же восторгом украинские звёзды обратились к нашим гражданам.