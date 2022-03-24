Допомагайте нам боротися з цим злом! ALEKSEEV звернувся до білорусів

Під час війни українці не втрачають бойового духу. Ми всі, немов єдина родина, кинулися допомагати один одному та робити все задля нашої перемоги.

Український музикант ALEKSEEV звернувся до білорусів із закликом не вступати у війну з українцями.

— Я звертаюся до всіх громадян Білорусі: ми в Україні все частіше отримуємо повідомлення про те, що білоруські війська готуються вдертися до нашої країни.

Я знаю, що більшість з вас розуміє: ця війна не визвольна, а загарбницька та окупаційна. Не допустіть, аби територія Білорусі перетворилася на зону бойових дій. Допомагайте нам боротися з цим злом!

Співак закликав білорусів виступати проти війни всіма можливими способами: виходити на вулиці, писати своє слово проти цієї війни.

Разом ми – сила, наголошує ALEKSEEV. І ми це говоримо в унісон. Ми пишаємося нашою армією та вдячні людям, які допомагають країні зараз. З таким же захопленням українські зірки звернулися до наших громадян.