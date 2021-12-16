Отпусти волнение и наслаждайся — советы Решетника, как побороть страх

Григорий Решетник — ведущий программы Україна має талант, который общается с участниками шоу за несколько минут перед выходом на сцену. От него веет уверенностью.

Рядом с ним у участников плечи расправляются сами. Однако все же можно только вообразить, какой градус волнения поднимается за кулисами.

Напряжение доходит до того, что я задаю вопрос, а группа поддержки молчит. Не то чтобы им нечего было сказать, а они от страха парализованы, — рассказывает ведущий.

В своих шоу Григорий обращается к миллионам зрителей. Борьба с волнением — это у него профессиональное.

Если вы решили пойти на собеседование, покорить своим талантом того или иного человека, вы должны сделать это. Лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что ты не сделал, — уверен Григорий.

Он убежден, что самое главное – отпустить волнение и насладиться пребыванием на сцене. Надо бороться со своими комплексами. У каждого из нас их очень много. Но об этом знаем только мы, хотя иногда кажется, что о них догадываются все.

Сам Григорий начинал как голос телеканала. А стал его лицом.

Я вот сейчас… вспомнил, как 13 лет назад проходил все кастинги на телеканале СТБ и пробовался даже на ведущего программы Вікна-новини. Я не прошел и начал озвучивать проекты за кадром, — вспоминает Решетник.

Среди участников шоу немало талантливых детей. И некоторым из них не хватает сочувствия взрослых, чтобы преодолеть свои детские страхи. Надо быть тонким психологом, чтобы знать, как правильно поддержать ребенка до и после выступления.

И Григорий блестяще это делает, он ведь не только профессиональный ведущий, но и отец. Судьи довольно придирчивы, всем не могут сказать “да”..

Я с родителями общаюсь: как вам выступление? “Ну, там было семь неточностей, ошибочек”. Я говорю: а вы занимались спортом? — “Нет-нет-нет, я спортом вообще не занимаюсь, просто делаю вот так выводы”, — комментирует Решетник.

Были за кулисами и переживания, от которых слезы выступали на глазах у самого ведущего.

Человек, которого носили на руках по всему миру, до сих пор сомневается в себе. Танцор выступает не для себя, а для своей мамы, которую не видел 10 лет. Потому что он был на заработках, — говорит Григорий.

Работа на шоу Україна має талант изменила и самого журналиста. Он повзрослел и понял самое важное о своих страхах.

Ни в коем случае я не хочу, чтобы наступил тот момент, когда бы я сказал: “Все, я суперпрофессионал, с сегодняшнего дня я не волнуюсь. Я могу все!” Мне кажется, вот тут начнется деградация.

Но на легендарном шоу бывает тяжело не только тем, кто выступает, но и тем, кто оценивает. Сергей Притула рассказал о судействе в Украине таланта.