Відпусти хвилювання та насолоджуйся — поради Решетника, як побороти страх

Григорій Решетник — ведучий програми Україна має талант, який спілкується з учасниками шоу за кілька хвилин перед виходом на сцену. Від нього аж віє впевненістю.

Поруч із ним в учасників плечі розправляються самі. Проте все ж можна лише уявити, який градус хвилювання піднімається за лаштунками.

Напруга доходить до того, що я ставлю запитання, а група підтримки мовчить. Не те щоб їм нічого було сказати, а вони від страху паралізовані, — розповідає ведучий.

У своїх шоу Григорій промовляє до мільйонів глядачів. Боротьба з хвилюванням — це в нього професійне.

Якщо ви вирішили піти на співбесіду, підкорити своїм талантом ту чи іншу людину, ви маєте зробити це. Краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж про те, що ти не зробив, — впевнений Григорій.

Він переконаний, що найголовніше — відпустити хвилювання і насолодитися на сцені. Потрібно боротися зі своїми комплексами. У кожного з нас їх дуже багато. Але про це знаємо тільки ми, хоча часом здається, що про них здогадуються всі.

Сам Григорій починав як голос телеканалу. А став його обличчям.

Я от зараз… пригадав, як я 13 років тому проходив усі кастинги на телеканалі СТБ і пробувався навіть на ведучого Вікон. Я не пройшов і почав озвучувати проекти за кадром, — згадує Решетник.

Серед учасників шоу є чимало талановитих дітей. І декому з них бракує співчуття дорослих, щоб побороти свої дитячі страхи. Треба бути тонким психологом, аби знати, як правильно підтримати дитину до та після виступу.

І Григорій блискуче це робить, адже він не лише професійний ведучий, а й батько. Судді доволі прискіпливі, усім не можуть сказати “так”.

Я з батьками спілкуюсь: як вам виступ? “Ну, там було сім помарочок, помилочок”. Я кажу: а ви займалися спортом? — “Ні-ні-ні, я спортом взагалі не займаюсь, просто роблю ось так висновки”, — коментує Решетник.

Були за лаштунками й переживання, від яких сльози виступали на очах у самого ведучого.

Людина, яку носили на руках у всьому світі, досі сумнівається у собі. Танцюрист виступає не для себе, а для своєї мами, яку не бачив 10 років. Тому що він був на заробітках, — говорить Григорій.

Робота на шоу Україна має талант змінила і самого журналіста. Він подорослішав та зрозумів найважливішу річ про свої страхи.

У жодному разі я не хочу, щоб настав той момент, коли б я сказав: “Усе, я суперпрофесіонал, від сьогодні я не хвилююсь. Я можу все!” Мені здається, ось тут почнеться деградація.

Але на легендарному шоу буває важко не тільки тим, хто виступає, а й тим, хто оцінює. Сергій Притула розповів про суддівство в Україна має талант.