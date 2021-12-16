Шоу-біз

Відпусти хвилювання та насолоджуйся — поради Решетника, як побороти страх

Емма Антонюк, журналістка програми Вікна-новини 16 Грудня 2021, 18:05
Григорій Решетник
Фото: Instagram

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