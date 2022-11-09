На русском не хотелось петь вообще — Юлия Санина об отношении к языку агрессора и переходе на украинский

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. После начала полномасштабной войны многие украинцы “вспомнили свои корни” и частично или полностью отказались от русского в пользу родного языка.

Если говорить о фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, то с начала своей музыкальной карьеры певица точно знала, что никогда не будет работать на российский рынок и писать треки на языке агрессора. Такое решение было принято еще до 2014 года.

Она рассказала изданию Факты ICTV. Life о том, как изучала украинский язык и зачем получила профессию филолога-фольклориста.

Сейчас также смотрят

Я родилась в русскоязычной семье

Певица признается, что с рождения находилась в русскоязычном окружении, поэтому изучить украинский было довольно непросто.

— Почти всю жизнь, сколько я себя помню, я изучаю украинский язык. Из-за того, что я родилась в русскоязычной семье в Киеве, все мои родственники, друзья, одноклассники, родители — все разговаривали по-русски.

Поэтому мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы выучить язык, — говорит певица.

В этом ей помог Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где она получила профессию филолога-фольклориста.

Санина говорит, что уже тогда понимала, что свободное владение украинским понадобится в ее музыкальной профессии.

Мы перешли на украинский принципиально

Отказываться от русского языка в публичном пространстве группа The Hardkiss начала после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Мы решили для себя, что мы перекрываем себе любой путь в эту страну, прерываем все рабочие контакты.

Как-то само собой стало ясно, что основной нашей территорией, где мы будем работать, будет Украина, — делится фронтвумен.

Но полномасштабная война окончательно дала понять, что языковой вопрос принципиален. Поэтому команда группы полностью перешла на украинский как в публичном пространстве, так и в быту.

— И в команде, и в семье мы перешли на украинский язык просто принципиально, поскольку русский вызывает отвратительные эмоции, — комментирует Санина.

Обмануть слушателя невозможно

Сейчас певица замечает, что многие ее коллеги массово переходят на украинский. А еще недавно многие не понимали, зачем писать песни на этом языке.

Ведь все знали, что если создавать медийный продукт на русском, то будет гораздо больше шансов зарабатывать, становиться популярными и завоевать не только украинский рынок, но и российский.

Но The Hardkiss еще в начале четко определил, что если уж ориентироваться на международную аудиторию, то на английскую.

На русском не хотелось петь вообще. У нас всегда было два варианта: либо на английском, либо на украинском. Если мы хотели быть популярными в мире, мы выбрали для себя английский, который понимают все, — отмечает Юлия.

Постепенное улучшение мастерства принесло свои плоды — группа нашла свой почерк и особый стиль, который позволил ей выделяться среди других рокеров.

Санина уверена, что обмануть слушателя невозможно. И никто не будет слушать любую музыку только потому, что она написана на украинском. А поэтому украинским исполнителям следует усердно работать над своими песнями.

Украиноязычный контент должен быть конкурентоспособным — это основное. Он действительно должен быть крутым, интересным, популярным, индивидуальным, понятным. Мы стараемся сделать в своем стиле, — рассказывает певица.

Украина уже активно готовится к самому масштабному песенному конкурсу Европы в следующем году. Уже названы имена судей украинского Нацотбора на Евровидение-2023. Читай, кого выбрала аудитория.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!