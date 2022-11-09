Проверим знания вместе! День украинской письменности и языка — где слушать диктант единства

Сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка. В этот день традиционно проходит диктант национального единства. Несмотря на полномасштабную войну, будут писать его и сегодня.

Диктовать текст будет известная украинская актриса Ада Роговцева. Стартует он в 11 часов, присоединиться могут все желающие. Для этого нужно:

включить Украинское Радио или Радио Культура;

включить телеканал Суспільне Культура;

зайти на Facebook-страницу Суспільного и YouTube-каналы Украинского Радио и Суспіьне новини;

открыть приложения radio или Дія.

По данным социологических опросов, количество граждан, которые дома говорят на украинском языке, постоянно растет. Более 1 млн человек начали говорить на украинском после 24 февраля. Многие украинцы поняли: язык — мощное оружие.

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Всеукраинский проект Єдині, который бесплатно обучает всех желающих, подтверждает это собственными успехами и цифрами.

— Более 50 тыс. человек присоединились к курсу. Это пять университетов, спрос действительно огромный. У нас 20% участников из-за рубежа и больше всего участников из Киева, — рассказывает координатор инициативы Єдині Наталья Федечко.

Большой украинский бизнес тоже публично отказался от русского языка на своих сайтах и ​​в приложениях. По-украински заговорили звезды и блогеры. Актер Дизель Студио и белорус по национальности Евгений Сморыгин подтягивает украинский на работе и дома. Уже даже сдал экзамен по языку для получения гражданства. Это его сознательная позиция.

Здесь моя семья, дети, моя жена-украинка. Поэтому я считаю, что должен быть украинцем, — отмечает он.

Тех, кто еще не перешел, привлечет качественный украиноязычный контент. На это должны влиять государство и закон. Важно не запрещать русский язык в повседневной жизни, а воспитывать уважение к украинскому, ведь он государственный.

На передовой тоже много русскоязычных — такой аргумент часто приводят те, кто принципиально не переходит на украинский. Но на это есть контраргумент, говорит известный языковед.

— Этот аргумент легко разбивается о то, что они защищают украинскую землю, а не русскую. Украинские военные, хоть и говорят по-русски, защищают Украину, а не Россию и не “совок”, то есть им важны украинские ценности, — подчеркивает Александр Авраменко.

Такого мнения и защитник Украины Артур Тураев, который и сам до полномасштабного вторжения говорил по-русски, но за полгода усовершенствовал украинский. Родной язык по рации придает уверенность.

— Не забывайте, почему россияне пришли к нам. Первый их повод — это была “защита” русскоязычных. Не нужно говорить, что речь не имеет значения.

Мы защищаем культуру, а в культуре один из первых пунктов — это язык, и мы должны его защищать, — говорит Артур Тураев.

Чем сильнее давит Россия, тем громче звучит украинский. По мнению ученых, уже через 20-40 лет вопрос языка утратит актуальность. Украинский не только будет преобладать, а будет восприниматься как основной.

Если ты хочешь улучшить свой уровень знаний, ранее мы рассказывали о бесплатных курсах украинского языка.

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