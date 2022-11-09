Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності

Сьогодні, 9 листопада, відзначають День української писемності та мови. У цей день традиційно проходить диктант національної єдності. Попри повномасштабну війну, писатимуть його й сьогодні.

Диктуватиме текст відома українська акторка Ада Роговцева. Стартує він об 11 годині, приєднатися можуть усі охочі. Для цього потрібно:

увімкнути Українське Радіо або Радіо Культура;

увімкнути телеканал Суспільне Культура;

зайти на Facebook-сторінку Суспільного та YouTube-канали Українського Радіо та Суспільне Новини ;

відкрити застосунки radio або Дія.

За даними соціологічних опитувань, кількість громадян, які вдома говорять українською, постійно зростає. Понад 1 млн осіб почали говорити українською після 24 лютого. Багато українців зрозуміли: мова — це потужна зброя.

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Всеукраїнський проєкт Єдині, який безплатно навчає української всіх охочих, підтверджує це власними успіхами та цифрами.

— Понад 50 тис. людей приєдналися до курсу. Це п’ять університетів, попит насправді величезний. У нас 20% учасників з-за кордону і найбільше учасників із Києва, — розповідає координаторка ініціативи Єдині Наталка Федечко.

Великий український бізнес теж публічно відмовився від російської на своїх сайтах і в застосунках. Українською заговорили зірки та блогери. Актор Дизель Студіо і білорус за національністю Євген Сморигін підтягує українську на роботі та вдома. Уже навіть склав іспит з мови для набуття громадянства. Це його свідома позиція.

Тут моя родина, діти, моя дружина-українка. Тому я вважаю, що повинен бути українцем, — наголошує він.

Тих, хто ще не перейшов, принадить якісний українськомовний контент. А ще мають впливати держава і закон. Важливо не забороняти російську мову в повсякденному житті, а виховувати повагу до української, адже вона — державна.

На передовій теж багато російськомовних — такий аргумент часто наводять ті, хто принципово не переходить на українську. Та на це є контраргумент, каже відомий мовознавець.

— Цей аргумент легко розбивається об те, що вони захищають українську землю, а не російську. Українські військові, хоч і говорять російською, але захищають Україну, а не Росію і не “совок”, тобто їм важливі українські цінності, — підкреслює Олександр Авраменко.

Такої думки й захисник України Артур Тураєв, який і сам до повномасштабного вторгнення говорив російською, але за півроку вдосконалив українську. Рідна мова по рації додає впевненості.

— Не забуваймо, чому росіяни прийшли до нас. Перший їхній привід — це був “захист” російськомовних. Не потрібно говорити, що мова не має значення.

Ми захищаємо культуру, а в культурі один із найперших пунктів — це мова, і ми маємо її захищати, — каже Артур Тураєв.

Що дужче тисне Росія, то гучніше звучить українська. На думку науковців, уже за 20-40 років питання мови втратить актуальність. Українська не лише переважатиме, а сприйматиметься як основна.

Якщо ти хочеш покращити свій рівень знань, раніше ми розповідали про безплатні курси української мови.

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