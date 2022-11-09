Україна

Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності

Оксана Михайлова 09 Листопада 2022, 10:50
День української мови та писемності: де слухати національний диктант

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