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Різниця формування мислення українською та російською мовами: говоримо про відчуття провини та обов’язок громадянина

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2022, 19:30
Різниця формування мислення українською та російською мовами: говоримо про відчуття провини та обов’язок громадянина
Фото: Unsplash, Pexels

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Різниця формування мислення українською та російською мовами: говоримо про відчуття провини та обов’язок громадянина
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