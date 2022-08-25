Разница формирования мышления на украинском и русском языках: говорим о чувстве вины и обязанностях гражданина

Украина — самая большая страна Европы, у которой есть давняя культура и язык. Хотя наше государство существовало более тысячи лет со времен Киевской Руси, полную современную независимость мы получили не так давно. До 1991 года Украина на протяжении веков находилась под гнетом России, а в период СССР пережила едва ли не самые большие страдания.

Со времен нашей независимости не изменилось даже одно полное поколение, поэтому понятно, что многие люди, особенно старшего возраста, могут продолжать общаться на русском языке. Но уже шесть месяцев в Украине продолжается полномасштабная война, поэтому мы должны избавляться от всего российского, в том числе и языка.

Однако это должен быть осознанный выбор человека и понимание того, что говорить на государственном языке — это его обязанность как гражданина. У многих людей это вызывает возмущение: “Мы ничего никому не должны”. Люди чувствуют вину, но почему?

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В русском языке существует такое понятие, как “долг” — “долг Родине”, “супружеский долг” и другие. По-украински это звучит как “обязанности перед страной”, “супружеские обязанности” и т. п. Как это влияет на формирование мышления у людей, Вікнам рассказал психолог Олег Следь.

Он отмечает: язык — одна из неотъемлемых частей человеческой идентичности, определенного менталитета. Он формирует ментальность и чувство собственного “я”.

Язык важен, потому что слова имеют большое значение в нашей жизни. Даже есть такие наблюдения, что слова влияют на наше настроение и самочувствие, — говорит психолог.

Именно поэтому, по его словам, когда родители воспитывают ребенка, они должны использовать хорошие ласковые слова, комплименты и похвалу.

— Если говорить ребенку, что он что-то должен, то это “должен” стает частью его мышления.

Когда в языке присутствуют определенные обороты, стандартные фразы в обществе, то в некоторй степени происходит создание коллективного бессознательного.

Это оказывает влияние на формирование идентичности личности. На не сознательном уровне, а на чувственном. Если среди населения звучит “долг Родине”, то формируется определенное чувство какого-то долга еще с малого возраста, — объясняет Олег.

Каким образом понятия “обязанность” и “долг” влияют на формирование мышления

Украинцы буквально за несколько дней полномасштабного вторжения смогли организоваться и помогать друг другу. Мужчины сразу же заполнили ряды терробороны и до сих пор есть очередь из желающих идти защищать свою страну.

Из перехваченных разговоров оккупантов мы узнаем, что враг деморализован и не желает выполнять военные обязанности. Мужчины даже калечат себя, чтобы только вернуться с поля боя домой. А их родные даже не могут выйти на протесты.

Это тоже может быть связано с разницей понимания долга и обязанностей. Ведь когда человеку говорить “ты должен(должна)”, он (она) возмущается и не хочет делать то, что приказали. Обязанность — это о правилах. Человек понимает, что, выполняя свои обязанности, он поддерживает порядок в обществе.

— Это может быть связано с коллективным бессознательным. В определенной степени вина или обязанность формируется у ребенка на стадии развития в периоде трех – шести лет. Чувство вины возникает от того, что ребенка стыдят. В этот период даже в мозгу происходят определенные мыслительные процессы, начинаются физиологические изменения. Ребёнок учится думать, анализировать, видеть причины и последствия.

В этот период формируется так называемая идентичность.

Если разбирать это на уровне языка, то чувство долга естественно приживается, если ребенок слышит “ты должен”.

Поэтому именно родители формируют чувство обязанности или долга. Они должны объяснять: есть вещи, которые нужно делать.

В украинском языке это звучит как “тебе нужно”, “тебе надо”. Здесь не так слышно вину, это больше правило или совет, — объясняет психолог.

Украинский язык — не принуждение, а обязанность гражданина

Олег объясняет: чтобы все перешли на украинский язык и делали это сознательно, нужно время. Ведь человеческая психика построена таким образом, что сначала всегда сопротивляется.

Например, в случае языка люди сначала возмущаются, а затем переходят к стадии торга. Начинают использовать в быту тот язык, на котором удобно говорить, а в других случаях тот, который нужно.

— Дальше могут быть стадии агрессии и депрессии. Агрессия — человек начинает злиться: “Почему я перехожу на украинский, а получается плохо?” Особенно если видит, как другие посмеиваются, придираются к правописанию и произношению. В это время у человека происходит такая реакция: “Почему меня заставляют?”

Депрессия — человек расстраивается, что ему приходится оставлять привычную среду, в которой он был. И уже после всего начинается стадия принятия, — рассказывает психолог.

Также Олег отмечает, что люди, которых воспитывали без чувства долга, сейчас легче переходят на украинский язык. И делают это сознательно, ведь языковой вопрос сейчас как никогда актуален. И обязанность граждан Украины — говорить на украинском государственном языке.

— Когда мы в сети видим: “Почему я должен переходить на украинский язык? Это может ни на что не влиять”, — можем отследить динамику вины. Человек воспринимает это так, что он кому-то должен.

Но это о сознании и осознании себя, об обязанности в ситуации, которая сейчас происходит, — говорит Олег.

Психолог объясняет, что повлиять на переход людей на украинский язык могут осознанные люди, которые несут чувство именно обязанности, создавая коллективное сознательное с этими обязанностями.

Как украинский язык влияет на украинцев как “целый организм”

Психолог поделился с нами своими наблюдениями, как люди сейчас реагируют на украинский язык. Он говорит: люди ощущают безопасность. Особенно это можно заметить среди людей, выехавших из зоны боевых действий.

Когда кто-то говорит по-русски, это настораживает человека и он чувствует опасность, ведь русский — язык врага.

Однако люди, которые были русскоязычными и переехали в регионы, где украинский преобладает, тоже могут испытывать чувство вины. Ведь отношение к русскоговорящим в данное время — совершенно разное. А если копнуть глубже, то сейчас украинцы ощущают опору и уверенность в общении на нашем языке.

Несмотря на возмущение определенных людей, все больше русскоязычных граждан Украины переходит на украинский язык. Ранее мы рассказывали, как комфортно перейти с русского на украинский.

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