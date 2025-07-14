BRIEF: Patriot для України, Свириденко на чолі Кабміну і 50 тисяч для немовлят — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 14 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 14 липня

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд та “суттєво оновити його роботу”. До цього вона обіймала посаду міністерки економіки. Представлення програми дій нового уряду очікується найближчим часом.

Зеленський також вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації. Їх планують продовжити ще на 90 днів.

Кабмін затвердив законопроект про підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Також зростуть виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу, яка привласнила майже сім млн грн на ремонтах шкільних укриттів. Серед учасників — заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженер з технічного нагляду підрядної компанії.

Посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту дозволить прибрати операторів з поля бою, повідомив Михайло Федоров. Нині держава посилено працює над забезпеченням максимально дистанційного керування.

До України з офіційним візитом прибув спецпосланець США щодо України Кіт Келлог. Він обговорив із Зеленським шлях до миру, посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю оборонного озброєння разом із Європою, а також санкції проти РФ.

Міжнародні новини сьогодні, 14 липня

Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна не зможе надати Україні більше систем Patriot. Нині Берлін вже передав три зі своїх 12 систем, ще дві системи надали Польщі та принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання. Також Німеччина не постачатиме Україні й свої далекобійні ракети Taurus

Трамп повідомив, що надішле Україні ракети до систем Patriot, підкресливши їхню необхідність. Він додав, що Україна дуже потребує цієї зброї, бо Путін “гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить”.

Емануель Макрон закликав збільшити оборонні витрати Франції, зазначивши, що свобода в Європі перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли з часів закінчення Другої світової. За його переконанням, оборонний бюджет Франції має зрости на 3,5 мільярда євро у 2026 році, а потім ще на три мільярди євро через рік.

Влада Польщі планує надіслати 235 тисяч повісток своїм громадянам для проходження ВЛК із січня 2025 року. Головна мета — визначення фізичної та психічної здатності до служби в армії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за скорочення виплат соцдопомоги для безробітних та малозабезпечених. Їх отримують й біженці з України. Він додав, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, але тепер запровадять більш суворі правила для претендентів.

Нагадаємо, що керівниця УЦОЯО Наталія Вакуленко розповіла, чи проводитимуть й надалі ДПА в Україні.

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