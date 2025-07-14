BRIEF: Patriot для Украины, Свириденко во главе Кабмина и 50 тысяч для младенцев — главные новости дня

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Важные новости Украины и мира в понедельник, 14 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 14 июля

Президент Владимир Зеленский предложил первой вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство и “существенно обновить его работу”. До этого она занимала должность министра экономики. Представление программы действий нового правительства ожидается в ближайшее время.

Зеленский также внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Их планируют продлить еще на 90 дней.

Кабмин утвердил законопроект о повышении единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Также возрастут выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили преступную группу, которая присвоила почти семь млн грн на ремонтах школьных укрытий. Среди участников – заместитель начальника одного из управлений Самаровского городского совета и инженер по техническому надзору подрядной компании.

Усиление автономности дронов благодаря искусственному интеллекту позволит убрать операторов с поля боя, сообщил Михаил Федоров. В настоящее время государство усиленно работает над обеспечением максимально дистанционного управления.

В Украину с официальным визитом прибыл спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он обсудил с Зеленским путь к миру, усиление ПВО, совместное производство и закупку оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкции против РФ.

Международные новости сегодня, 14 июля

Министр обороны Германии Писториус заявил, что страна не сможет предоставить Украине больше систем Patriot. В настоящее время Берлин уже передал три из своих 12 систем, еще две системы предоставили Польше и, по крайней мере, одна всегда была недоступна из-за технического обслуживания или обучения. Также Германия не будет поставлять Украине и свои дальнобойные ракеты Taurus.

Трамп сообщил, что пришлет Украине ракеты к системам Patriot, подчеркнув их необходимость. Он добавил, что Украина очень нуждается в этом оружии, потому что Путин “хорошо говорит, а затем вечером всех бомбит”.

Эммануэль Макрон призвал увеличить оборонительные расходы Франции, отметив, что свобода в Европе находится под большей угрозой, чем когда-либо со времен окончания Второй мировой. По его убеждению, оборонный бюджет Франции должен увеличиться на 3,5 миллиарда евро в 2026 году, а затем еще на три миллиарда евро через год.

Власти Польши планируют направить 235 тысяч повесток своим гражданам для прохождения ВЛК с января 2025 года. Главная цель — определение физической и психической способности к службе в армии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за сокращение выплат соцпомощи для безработных и малоимущих. Их получают и беженцы из Украины. Он добавил, что нуждающиеся в поддержке граждане продолжат ее получать, но теперь введут более строгие правила для претендентов.

Напомним, что руководитель УЦОКО Наталья Вакуленко рассказала, будут ли и дальше проводить ДПА в Украине.

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