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BRIEF: Patriot для Украины, Свириденко во главе Кабмина и 50 тысяч для младенцев — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 июля 2025, 18:00
BRIEF: Patriot для Украины, Свириденко во главе Кабмина и 50 тысяч для младенцев — главные новости дня
Фото Getty Images, Кабинет министров Украины

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