Для тебя Новости

Польша вызывает более 200 тысяч. человек на ВВК — коснется ли это украинцев

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июля 2025, 16:00
влк в польше
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь