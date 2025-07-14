Польша вызывает более 200 тысяч. человек на ВВК — коснется ли это украинцев

Не секрет, что полномасштабное вторжение в Украину стало катализатором военного развития других стран Европы. В частности, этот риск понимают близкие к Украине страны. Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году.

Для этого на ВВК вызовут более 200 тысяч человек. Что об этом известно и стоит ли ждать повестки украинцам в Польше, рассказываем дальше в материале.

Вызов на ВВК в Польше: что известно

Издание Wyborcza сообщило о проекте постановления Министерства национальной обороны Польши, постановляющем проведение военной квалификации в 2026 году.

Так, повестки получат 235 тысяч человек. В частности, не только мужчины, но и женщины от 19 до 50 лет.

Повестки на ВВК в Польше начнут рассылать с уведомлением о вручении с января 2026 года, процедура продлится с 2 февраля по 30 апреля 2026 года, не в праздничные дни.

На проверке должны определить психическую и физическую пригодность военной службы.

По информации из документа, будет работать 391 районная медицинская комиссия, каждая из которых сможет рассмотреть 35 человек в день.

После ВВК лицам назначат окончательную категорию годности. A — годный, D — ограниченно подходящий, E — непригодный.

Получат ли украинцы повестки на ВЛК в Польше

Многие украинцы выехали в Польшу из-за войны в Украине.

Нужно ли украинцам проходить ВЛК в Польше? Нет, повестки будут рассылать только гражданам Польши, в частности:

мужчинам 19 лет — базовая группа;

мужчинам 20-24 года, которые еще не проходили ВЛК;

лицам, признанным непригодными в 2024-25 годах (B6-B24), где срок следует продлевать в 2026 году;

женщинам 19-26 лет, которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия, психология, ветеринария, авиационное дело и т.п.);

женщинам с военно пригодными-специальностями, что завершают обучение в 2025-26 году.

Также это касается 18-летних добровольцев.

Ранее стало известно, что Польша устанавливает пограничный контроль с Германией. Где именно стало больше проверок — читай по ссылке.

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