Польща викликає понад 200 тис. осіб на ВЛК — чи торкнеться це українців

Не секрет, що повномасштабне вторгнення в Україні стало каталізатором до військового розвитку інших країн Європи. Зокрема, цей ризик розуміють близькі до України країни. Стало відомо, що Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році.

Для цього на ВЛК викличуть понад 200 тис. осіб. Що про це відомо і чи варто чекати на повістку українцям у Польщі, розповідаємо далі у матеріалі.

Виклик на ВЛК у Польщі: що відомо

Видання Wyborcza повідомило про проект постанови Міністерства національної оборони Польщі, який постановляє проведення військової кваліфікації у 2026 році.

Так, повістки отримають 235 тис. осіб. Зокрема, не лише чоловіки, а й жінки від 19 до 50 років.

Повістки на ВЛК у Польщі почнуть розсилати з повідомленням про вручення з січня 2026 року, процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026, не у святкові дні.

На перевірці мають визначити психічну та фізичну придатність до військової служби.

За інформацією з документа, працюватиме 391 районна медична комісія, кожна з яких зможе розглянути 35 осіб на день.

Після ВЛК особам призначать остаточну категорію придатності. A — придатний, D — обмежено придатний, E — непридатний.

Чи отримають українці повістки на ВЛК у Польщі

Чимало українців виїхали до Польщі через війну в Україні. Зокрема, це і чоловіки призовного віку.

Чи треба українцям проходити ВЛК у Польщі? Ні, повістки розсилатимуть лише громадянам Польщі, зокрема:

чоловікам 19 років — базова група;

чоловікам 20-24 роки, які ще не проходили ВЛК;

особам, яких визнали непридатними у 2024-25 роках (B6-B24), де термін треба продовжувати у 2026 році;

жінкам 19-26 років, які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія, психологія, ветеринарія, авіаційна справа тощо);

жінкам з військово-придатними спеціальностями, які завершують навчання у 2025-26 році.

Також це стосується 18-річних добровольців.

Раніше стало відомо, що Польща встановлює прикордонний контроль із Німеччиною. Де саме побільшало перевірок — читай за посиланням.

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