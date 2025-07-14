Польща викликає понад 200 тис. осіб на ВЛК — чи торкнеться це українців

Фото Pexels Не секрет, що повномасштабне вторгнення в Україні стало каталізатором до військового розвитку інших країн Європи. Зокрема, цей ризик розуміють близькі до України країни. Стало відомо, що Польща готує масштабну військову кваліфікацію у 2026 році. Для цього на ВЛК викличуть понад 200 тис. осіб. Що про це відомо і чи варто чекати на повістку українцям у Польщі, розповідаємо далі у матеріалі. Виклик на ВЛК у Польщі: що відомо Видання Wyborcza повідомило про проект постанови Міністерства національної оборони Польщі, який постановляє проведення військової кваліфікації у 2026 році.Так, повістки отримають 235 тис. осіб. Зокрема, не лише чоловіки, а й жінки від 19 до 50 років. Повістки на ВЛК у Польщі почнуть розсилати з повідомленням про вручення з січня 2026 року, процедура триватиме з 2 лютого до 30 квітня 2026, не у святкові дні. На перевірці мають визначити психічну та фізичну придатність до військової служби. За інформацією з документа, працюватиме 391 районна медична комісія, кожна з яких зможе розглянути 35 осіб на день. Після ВЛК особам призначать остаточну категорію придатності. A — придатний, D — обмежено придатний, E — непридатний. Читати на тему Карта побиту, податки і виплати: що зміниться для українців у Польщі 2025 Змін чимало. Є як і позитивні, так і негативні для українців. Чи отримають українці повістки на ВЛК у Польщі Чимало українців виїхали до Польщі через війну в Україні. Зокрема, це і чоловіки призовного віку. Чи треба українцям проходити ВЛК у Польщі? Ні, повістки розсилатимуть лише громадянам Польщі, зокрема: чоловікам 19 років — базова група; чоловікам 20-24 роки, які ще не проходили ВЛК; особам, яких визнали непридатними у 2024-25 роках (B6-B24), де термін треба продовжувати у 2026 році; жінкам 19-26 років, які мають або отримують спеціальність, корисну для армії (медицина, IT, інженерія, психологія, ветеринарія, авіаційна справа тощо); жінкам з військово-придатними спеціальностями, які завершують навчання у 2025-26 році. Також це стосується 18-річних добровольців. Раніше стало відомо, що Польща встановлює прикордонний контроль із Німеччиною. Де саме побільшало перевірок — читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Польща Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter