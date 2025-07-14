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Польща викликає понад 200 тис. осіб на ВЛК — чи торкнеться це українців

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Липня 2025, 16:00
влк у польщі
Фото Pexels

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