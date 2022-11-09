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Російською не хотілось співати взагалі — Юлія Саніна про ставлення до мови агресора та перехід на українську

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 20:00
Інтерв'ю з Юлією Саніною - фронтвумен гурту The Hardkiss
Фото: Instagram

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