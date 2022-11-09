Російською не хотілось співати взагалі — Юлія Саніна про ставлення до мови агресора та перехід на українську

9 листопада в Україні святкують День української писемності та мови. Після початку повномасштабної війни багато українців “згадали своє коріння” та частково або повністю відмовились від російської на користь рідної мови.

Якщо говорити про фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну, то з початку своєї музичної кар’єри співачка точно знала, що ніколи не працюватиме на російський ринок та не писатиме треки мовою агресора. Таке рішення ухвалила ще до 2014 року.

Вона розповіла виданню Факти ICTV. Life про те, як вивчала українську мову та навіщо здобула фах філологині-фольклористки.

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Я народилась у російськомовній сім’ї

Співачка зізнається, що з народження перебувала в російськомовному оточенні, а тому вивчити українську було досить непросто.

— Майже все своє життя, скільки я себе пам’ятаю, я вивчаю українську мову. Через те, що я народилась у російськомовній сім’ї в Києві, усі мої родичі, друзі, однокласники, батьки — всі розмовляли російською.

Тому мені довелось докласти неабияких зусиль, аби вивчити мову, — каже співачка.

У цьому їй допоміг Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де вона отримала фах філологині-фольклористки.

Саніна каже, що вже тоді розуміла, що вільне володіння українською знадобиться в її музичній професії.

Ми перейшли на українську принципово

Відмовлятись від російської мови в публічному просторі гурт The Hardkiss почав після 2014 року, коли Росія анексувала Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Ми вирішили для себе, що ми перекриваємо собі будь-який шлях до цієї країни, перериваємо всі контакти робочі.

Якось саме собою стало ясно, що основною нашою територією, де ми будемо працювати, буде Україна, — ділиться фронтвумен.

Та повномасштабна війна остаточно дала зрозуміти, що мовне питання — принципове. А тому команда гурту повністю перейшла на українську як в публічному просторі, так і в побуті.

— І в команді, і в сім’ї ми перейшли на українську мову просто принципово, оскільки російська викликає огидні емоції, — коментує Саніна.

Обдурити слухача неможливо

Нині співачка помічає, що багато її колег масово переходять на українську. А ще донедавна багато хто не розумів, навіщо писати пісні цією мовою.

Адже всі знали, що якщо створювати медійний продукт російською, то буде значно більше шансів заробляти, ставати популярними та завоювати не тільки український ринок, але й російський.

Але The Hardkiss ще на початку чітко визначив, що якщо вже й орієнтуватись на міжнародну аудиторію, то на англійськомовну.

Російською не хотілось співати взагалі. У нас завжди було два варіанти: або англійською, або українською. Якщо ми хотіли бути популярними у світі, то ми обрали для себе англійську, яку розуміють всі, — зазначає Юлія.

Поступове відточення майстерності принесло свої плоди — гурт знайшов свій почерк та особливий стиль, який дозволив йому виділятись серед інших рокерів.

Саніна впевнена, що обдурити слухача неможливо. І ніхто не слухатиме будь-яку музику лише тому, що вона написана українською. А тому українським виконавцям варто старанно працювати над своїми піснями.

Українськомовний контент має бути конкурентоспроможним — це основне. Він дійсно має бути крутим, цікавим, популярним, індивідуальним, зрозумілим. Ми намагаємося зробити у своєму стилі, — розповідає співачка.

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