Ви — наші янголи-охоронці! Юлія Саніна звернулася до ЗСУ та розповіла про свій стан під час війни

Війна в Україні триває вже майже три тижні. Увесь світ підтримує нас. Наші зірки шоу-бізу теж допомагають і підтримують військових.

Відома українська співачка, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про те, як почувалася в перші дні війни та звернулася до наших захисників.

— Ми усі здогадувалися, що може бути більша агресія від Росії, ніж протягом цих восьми років, але ніхто не здогадувався, які будуть масштаби.

Співачка каже, що в перші дні до неї звернулася ONUKA, Ната Жижченко та сказала, що треба робити. Колега запропонувала Юлії записувати звернення до російських зірок та громадян.

Це були перші дні, і я пам’ятаю, що я з п’ятого разу записала це звернення, тому що я просто не могла говорити.

Через тиждень паніка відступила і з’явились думки, як я можу допомогти. Там, де я знаходжусь на своєму місці, як артист.

Що надає сил

Артистка розповідає, що поруч з нею знаходиться її син, який надає їй сил та наснаги.

— Мої батьки у Києві, це теж надає мені сил і розуміння, що мені потрібно боротись

Саніна також розповіла про свою допомогу. Вона зізналася, що допомагає фінансово та записує казки й колискові для українських дітей. Співають для лікарів онлайн.

Звернення до ЗСУ

— Ви — наші янголи-охоронці, ми вами дуже пишаємось. Пишаємось ЗСУ. Вдячні безмежно.

Хочеться казати це в очі. Я впевнена, що після того, як ми переможемо, будуть і концерти на площах, будемо дивитись очі в очі цим героям.

Будь ласка, бережіть себе, бережіть нашу Україну, бережіть нас, наших рідних.

Ще артистка сказала українцям берегти один одного, бо наша міць в нашій єдності.

Також Джамала активно підтримує Україну. Під час виступу у Німеччині вона зібрала 67 мільйонів євро, які підуть на допомогу Україні.