Ви — наші янголи-охоронці! Юлія Саніна звернулася до ЗСУ та розповіла про свій стан під час війни

Війна в Україні триває вже майже три тижні. Увесь світ підтримує нас. Наші зірки шоу-бізу теж допомагають і підтримують військових.
Відома українська співачка, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про те, як почувалася в перші дні війни та звернулася до наших захисників.
— Ми усі здогадувалися, що може бути більша агресія від Росії, ніж протягом цих восьми років, але ніхто не здогадувався, які будуть масштаби.
Співачка каже, що в перші дні до неї звернулася ONUKA, Ната Жижченко та сказала, що треба робити. Колега запропонувала Юлії записувати звернення до російських зірок та громадян.
Це були перші дні, і я пам’ятаю, що я з п’ятого разу записала це звернення, тому що я просто не могла говорити.
Це були перші дні, і я пам’ятаю, що я з п’ятого разу записала це звернення, тому що я просто не могла говорити.
Через тиждень паніка відступила і з’явились думки, як я можу допомогти. Там, де я знаходжусь на своєму місці, як артист.
Артистка розповідає, що поруч з нею знаходиться її син, який надає їй сил та наснаги.
— Мої батьки у Києві, це теж надає мені сил і розуміння, що мені потрібно боротись
Саніна також розповіла про свою допомогу. Вона зізналася, що допомагає фінансово та записує казки й колискові для українських дітей. Співають для лікарів онлайн.
— Ви — наші янголи-охоронці, ми вами дуже пишаємось. Пишаємось ЗСУ. Вдячні безмежно.
Хочеться казати це в очі. Я впевнена, що після того, як ми переможемо, будуть і концерти на площах, будемо дивитись очі в очі цим героям.
Будь ласка, бережіть себе, бережіть нашу Україну, бережіть нас, наших рідних.
Будь ласка, бережіть себе, бережіть нашу Україну, бережіть нас, наших рідних.
Ще артистка сказала українцям берегти один одного, бо наша міць в нашій єдності.
Також Джамала активно підтримує Україну. Під час виступу у Німеччині вона зібрала 67 мільйонів євро, які підуть на допомогу Україні.