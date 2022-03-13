Шоу-біз

Ви — наші янголи-охоронці! Юлія Саніна звернулася до ЗСУ та розповіла про свій стан під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Березня 2022, 19:30
Як Юлія Саніна підтримала ЗСУ
Фото: Instagram

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