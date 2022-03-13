Вы — наши ангелы-хранители! Юлия Санина обратилась в ВСУ и рассказала о своем состоянии во время войны

Война в Украине длится почти три недели. Весь мир поддерживает нас. Наши звезды шоу-биза тоже помогают и поддерживают военных.
Известная украинская певица, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о том, как чувствовала себя в первые дни войны и обратилась к нашим защитникам.
— Мы все догадывались, что может быть большая агрессия от России, чем в течение восьми лет, но никто не догадывался, какие будут масштабы.
Певица говорит, что в первые дни к ней обратилась ONUKA, Ната Жижченко, и сказала что нужно делать. Коллега предложила Юлии записывать обращение к российским звездам и гражданам.
Это были первые дни, и я помню, что я с пятого раза записала это обращение, потому что я просто не могла говорить.
Это были первые дни, и я помню, что я с пятого раза записала это обращение, потому что я просто не могла говорить.
Через неделю паника отступила и появились мысли, как я могу помочь. Там, где я нахожусь на своем месте как артист.
Артистка рассказывает, что рядом с ней находится ее сын, придающий ей сил и сил.
— Мои родители в Киеве, это тоже придает мне силы и понимание, что мне нужно бороться.
Санина тоже рассказала о своей помощи. Она призналась, что помогает финансово и записывает сказки и люльки для украинских детей. Поют для врачей онлайн.
— Вы — наши ангелы-хранители, мы вами очень гордимся. Гордимся ВСУ. Благодарны безгранично.
Хочется говорить это в глаза. Я уверена, что после того как мы победим, будут и концерты на площадях, будем смотреть глаза в глаза этим героям.
Пожалуйста, берегите себя, берегите нашу Украину, берегите нас, наших родных.
Пожалуйста, берегите себя, берегите нашу Украину, берегите нас, наших родных.
Еще артистка сказала украинцам беречь друг друга, потому что наша мощь в нашем единстве.
Также Джамала активно поддерживает Украину. Во время выступления в Германии она собрала 67 миллионов евро, которые будут направлены на помощь Украине.