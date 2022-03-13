Вы — наши ангелы-хранители! Юлия Санина обратилась в ВСУ и рассказала о своем состоянии во время войны

Война в Украине длится почти три недели. Весь мир поддерживает нас. Наши звезды шоу-биза тоже помогают и поддерживают военных.

Известная украинская певица, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о том, как чувствовала себя в первые дни войны и обратилась к нашим защитникам.

— Мы все догадывались, что может быть большая агрессия от России, чем в течение восьми лет, но никто не догадывался, какие будут масштабы.

Певица говорит, что в первые дни к ней обратилась ONUKA, Ната Жижченко, и сказала что нужно делать. Коллега предложила Юлии записывать обращение к российским звездам и гражданам.

Это были первые дни, и я помню, что я с пятого раза записала это обращение, потому что я просто не могла говорить.

Через неделю паника отступила и появились мысли, как я могу помочь. Там, где я нахожусь на своем месте как артист.

Что придает сил

Артистка рассказывает, что рядом с ней находится ее сын, придающий ей сил и сил.

— Мои родители в Киеве, это тоже придает мне силы и понимание, что мне нужно бороться.

Санина тоже рассказала о своей помощи. Она призналась, что помогает финансово и записывает сказки и люльки для украинских детей. Поют для врачей онлайн.

Обращение в ВСУ

— Вы — наши ангелы-хранители, мы вами очень гордимся. Гордимся ВСУ. Благодарны безгранично.

Хочется говорить это в глаза. Я уверена, что после того как мы победим, будут и концерты на площадях, будем смотреть глаза в глаза этим героям.

Пожалуйста, берегите себя, берегите нашу Украину, берегите нас, наших родных.

Еще артистка сказала украинцам беречь друг друга, потому что наша мощь в нашем единстве.

Также Джамала активно поддерживает Украину. Во время выступления в Германии она собрала 67 миллионов евро, которые будут направлены на помощь Украине.