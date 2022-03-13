Шоу-биз

Вы — наши ангелы-хранители! Юлия Санина обратилась в ВСУ и рассказала о своем состоянии во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 марта 2022, 19:30
Як Юлія Саніна підтримала ЗСУ
Фото: Instagram

Больше новостей
Пенсия армии
Приносят всю свою пенсию! Противостоять России готовы даже бабушки
Бюджет/Фото: Unsplash
Общины, приветливые к переселенцам: как они могут получить компенсацию от государства
Опра Уинфри
Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам
Зеленський
Зеленский проведал украинских раненых бойцов
Смотреть больше

Материалы по теме

Пенсия армии
Приносят всю свою пенсию! Противостоять России готовы даже бабушки
Бюджет/Фото: Unsplash
Общины, приветливые к переселенцам: как они могут получить компенсацию от государства
Опра Уинфри
Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам
Зеленський
Зеленский проведал украинских раненых бойцов

Видео
0:02:18
Пенсия армии

Приносят всю свою пенсию! Противостоять России готовы даже бабушки
0:00:52
Опра Уинфри
Опра Уинфри записала слова поддержки украинцам
0:03:10
Зеленський
Зеленский проведал украинских раненых бойцов
Звернення Олексія Арестовича на 18 день війни
Война у каждого в сердце. Арестович о психологической усталости украинцев и как с ней бороться
0:03:09
Протести на підтрмку України
Как поддерживают Украину в мире: от митингов до приема беженцев
0:05:00
Анна Ризатдинова. Фото: НОК Украины
Поддерживают своего президента: Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ
0:01:38
Володимир Зеленський
Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского
0:08:02
Економіка України
Чем сильнее экономический тыл, тем сильнее фронт. Рассказываем об экономике Украины вместе с Миловановым
0:03:46
Аналогія між Путіном і Гітлером - очевидні паралелі
Россияне и здесь не смогли придумать ничего своего. Как Путин сплагиатил Гитлера
0:05:22
Яворівський полігон
Ракетный удар по Львовской области: что известно и есть ли погибшие
Больше видео
Як підключити старлінк
Читать дальше
Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь