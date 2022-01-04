Шоу-біз

Юлія Саніна про реанімаційний рік для The Hardkiss та конкуренцію на музичному ринку

Ніна Гербич, редакторка сайту 04 Січня 2022, 20:30
Інтерв'ю солістки The Hardkiss Юлії Саніної 2021

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