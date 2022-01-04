Юлія Саніна про реанімаційний рік для The Hardkiss та конкуренцію на музичному ринку

Популярна співачка, фрот-вумен The Hardkiss Юлія Саніна в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, яким видався 2021 для музичного гурту, а також поділилася секретами його популярності.

Про те, як вдалося стати успішним україномовним музичним гуртом

— Україномовний контент має бути конкурентоспроможним — це основне. Люди не будуть слухати музику лише тому, що вона україномовна.

Вона (музика — ред.) дійсно має бути крутою, цікавою, популярною, індивідуальною, зрозумілою.

Ми граємо рок — це не попсова музика на багатотисячну аудиторію, у нас своя публіка.

Тож робимо все дуже якісно, багато працюємо над музикою, кліпами, образами, концертами.

У нас дуже велика конкуренція з російськомовним ринком, міжнародним, англомовним.

Про те, чи не засмучуються, що популярні лише в роковій ніші

— Ми визнаємо, що ми в своїй ніші, але знаходимо компроміс між тим, аби бути цікавими великій аудиторії і не втратити себе.

Як визначають успіх своїх пісень

— Намагаємося орієнтуватися на свій смак, тому що якщо це подобається нам, отже йде від серця. Ми самі пишемо свою музику, не купуємо.

Сказати, що буде хітом неможливо — це лотерея.

Якби всі знали, як створити хіт, то всі були б популярними артистами. Ми можемо лише від серця писати про кохання, про те, що викличе драйв.

Ми вміємо зробити так, щоб люди стрибали під наші пісні, танцювали під них, плакали.

Я впевнена, що музика має викликати емоцію.

Про те, яким видався 2021 рік для гурту та українського шоу-бізнесу

— Цей рік для нашого гурту був певною реанімацією. Після дуже важкого карантинного двадцятого (2020 — ред.), ми потроху оживаємо.

Поїхали в тур, мали 38 аншлагових концертів, об’їхали всю Україну, взяли участь у великих фестивалях.

Ну і готуємося до Олімпійського, який відбудеться 18 червня 2022-го. Це велике шоу, тож до нього треба готуватися. Наразі написали новий альбом.

Тобто, гурт The Hardkiss оживає і шоу-бізнес навколо також.

Але карантин відсіяв таки сильних артистів від слабких.

Дуже важко зараз буде тим, хто лише розпочинає свій шлях, я їм не заздрю.

Про те, чи позитивно вплинула на гурт ця ситуація

— У The Hardkiss мало конкуренції, бо рок-музики з жіночим вокалом у нашій країні дуже мало.

Звісно, те, що є квоти на радіо, а також те, що якийсь час тут не було російських гастролюючих артистів, сприятливо повпливало на українську музику.

Це дало певний поштовх, люди почали ходити і слухати саме українських виконавців.

Про конкуренцію на музичному ринку

— Досі в Україні немає офісів Apple Music і Spotify, вони знаходяться в Росії.

Тому ви можете зробити самі висновки, звідки приходять тенденції, графіки, плейлисти, які пропонують українському слухачу (співачка коментує ситуацію щодо цьогорічного підбиття підсумків від музичної платформи Spotify, згідно з якою українці слухають багато російського репу — ред.).

Безумовно, хотілося б мати ці офіси в нашій країні, які аналізували б наш ринок, допомагали і просували вітчизняну музику.

Так нещодавно в ютубі ми виклали кліп “Сестра” й він тримався у топ близько тижня, але на перших чартах все одно були російські артисти.

Просто у світі більше російськомовних людей, україномовних артистів слухають у меншій кількості.

Відтак український виконавець не зможе зібрати в Youtube більше 20 мільйонів переглядів. Не говорячи про якісь мільярди, це просто неможливо фізично.

Саме через це багато артистів обирає російськомовний шлях.

Про те, чи можна передбачити успіх україномовної пісні

— Непередбачуваність у шоу-бізнесі не залежить від україномовного, російськомовного чи англомовного контенту, це просто хіт або не хіт.

Утім не всі артисти готові ризикувати своїм часом, грішми, щоб створювати українське, адже це частина бізнесу. На жаль, така правда.

Чому українська молодь масово слухає російські пісні?

— Тому, що вибір україномовного контенту не такий і великий. Найбільш популярна у всьому світі наразі — це реп-музика.

Натомість в Україні цей стиль лише починає набирати обертів, з’являються такі артисти, з дійсно класною музикою, як Alyona Alyona, Kalush.

Крім того, всі тренди для української музики, на жаль, нині задає Tik-Tok.

В якому нашого контенту майже немає, лише російські пісні, які залітають в топи, а потім перекочовують в Youtube.

Тому ми — українські артисти — можемо лише сподіватися, що наші пісні народжуватимуться хітами і їх почують завдяки радіо та інтернету.

Класна музика обов’язково матиме свою аудиторію, хоч і не надто велику.

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