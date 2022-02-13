Нацвідбір на Євробачення 2022: хто їде від України та чому шоу закінчилося скандалом

Національний відбір на Євробачення 2022 відбувся ввечері 12 лютого. Не обійшлося без форс-мажорів і скандалів, але переможницю обрали — Україну представлятиме Alina Pash з піснею Тіні забутих предків. Тож як пройшло шоу та чому в цій історії ще не поставили крапку?

Фіналісти нацвідбору на Євробачення 2022

Так, серед 284 заявок організатори обрали вісім кандидатів, які боролися за право представляти Україну на міжнародному співочому конкурсі.

Фіналісти нацвідбору на Євробачення 2022 презентували свої пісні й номери, отримували палку підтримку у залі та слухали коментарі журі.

На жаль, не всім фіналістам вдалося виступити з першого разу. Гурт CLOUDLESS зіштовхнувся з технічним збоєм — вимкнулася музика, тож музиканти мали змогу виступити ще раз після усіх номінантів.

До речі, організатори відбору вирішили змінити порядок виступу конкурсантів після телевізійного прогону. Виступ Kalush Orchestra поміняли місцями з Roxolana.

Здавалося, нічого такого, але артисти раніше закликати аудиторію підтримувати їх за іншими номерами.

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2022:

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Barleben — Hear My Words

Kalush Orchestra — Stefania

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All Be Alright

До складу журі увійшли:

українська співачка Тіна Кароль , яка представляла нашу країну на Євробаченні у 2006 році;

, яка представляла нашу країну на Євробаченні у 2006 році; українська кримськотатарська співачка Джамала . Вона виступала на Євробаченні 2016 від України;

. Вона виступала на Євробаченні 2016 від України; український режисер та сценарист, член правління ПАТ НСТУ Ярослав Лодигін.

Ведучими запросили Машу Єфросиніну та Тимура Мірошниченко.

Хто їде від України на Євробачення 2022

За результатами голосування журі та українців перемогла Alina Pash. З піснею Тіні забутих предків вона представить Україну на міжнародному співочому конкурсі Євробачення 2022.

Аліна отримала найвищі 8 балів від журі та 7 балів від глядачів, що в сумі дало їй перемогу у Нацвідборі.

Співачка дала коментарі журналістам після виступу. Вона відзначила, що чесність – це перше, що вона транслюватиме під час виступу на Євробаченні 2022.

Повідомлення у мене сильне та доросле, воно вимагає того, щоб його говорити чесно, співати чесно. Звичайно, братиму Європу фокусом, зібраністю та максимальним позитивом. Так, щоб пробити через екрани… Це пісня з іншою вібрацією, і вона може прокачати. Я впевнена, – говорить Аліна Паш.

– Дай Боже привести перемогу, я готова. Максимально як вмію, я вдячна, що люди та журі обрали мене.

Вони не пошкодують, – продовжила співачка.

Джамала після перемоги Аліни Паш назвала класним те, що їхня думка збіглася з голосами слухачів.

Вона відзначила після виступу, що у пісню Аліни додала б більше вокалу, оскільки їй здається, що перша частина куплету трохи сира.

Скандал після нацвідбору на Євробачення 2022

Під час оголошення результатів глядачів у ведучих була плутанина і припинила працювати турнірна таблиця на екрані, яка показувала наживо, як змінюються позиці після об’єднання голосів журі та глядацької аудиторії.

За словами ведучого Тимура Мірошниченка, результати голосування з конверта він побачив лише на сцені. Там був список учасників у порядку виступів, а далі три колонки – оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат.

Я їх починаю озвучувати. 1 бал – Michael Soul, 2 бали – Our Atlantic… І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали й що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати й правильно все озвучую. Поки в редакторській була паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять “йти за вухом”, – написав ведучий на своїй сторінці в Instagram.

– Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Аж поки не минає декілька хвилин (для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж розуміють, що від самого початку я озвучував таки правильні бали.

І треба починати все спочатку. Тому й виходить такий месс в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається, — продовжує Тимур.

Після нацвідбору почалися скандали залаштунками. Так, гурт Kalush Orchestra пригрозив організаторам судом. Музиканти вважають результати конкурсу сфальсифікованими.

Гурт разом з українськими блогерами вимагали показати їм результати голосування глядачів і листок, який у конверті представниця аудиторської компанії, що займалася підрахунком голосів українців, винесла ведучим.

Нагадую, гурт Kalush Orchestra отримав найвищий бал від глядачів. Під час обговорень ті, хто підтримував Kalush Orchestra, вказували, що журі поставили оцінки фіналістам нелогічно щодо своїх висловів. Група підтримки вказували, що судді могли дати Wellboy спеціально більше балів, щоб Kalush Orchestra не перемогли.

До речі, скандали почалися ще до фіналу. Ми писали раніше про те, що оргкомітет ухвалив рішення про дискваліфікацію співака LAUD на Нацвідборі на Євробачення 2022.