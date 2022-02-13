Шоу-біз

Нацвідбір на Євробачення 2022: хто їде від України та чому шоу закінчилося скандалом

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Лютого 2022, 13:13
Євробачення 2022: хто їде від України та скандал на Нацвідборі
Фото: УНІАН

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