Співучі чаші та кавунові фреші — як Джамала провела свій відпочинок на Шрі-Ланці

Джамала — українська співачка, переможниця Євробачення 2016 року. Артистка має чудовий голос, її пісні подобаються мільйонам українців.

Нещодавно співачка відвідала теплу та сонячну Шрі-Ланку. Фотографіями зі своєї мандрівки Джамала поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На райському острові вона забула, що таке макіяж, адже стверджує, що коли бачить сонце, він їй не потрібен. Потрібна тільки нова сукенка.









Також Джамала розповіла підписникам, що пробувала нові практики, зокрема тибетські співаючі чаші. Зараз їх використовують для масажів, звукорезонансної терапії, для медитацій та розслаблення.

В мене була година масажу з чашами, таке відчуття, ніби я спала з відкритими очима. Особливо чутливими були ноги і руки.

А ще співачка ласувала фрешем з кавуна та пила сік кокоса без трубочки.









Але не обійшлося без казусів. Джамала загубила сережку в океані, проте придбала рідкісні платинову пластинку Count Basie всього за $5.







Загалом співачка добре провела відпустку і насолодилася відпочинком.

Про свою відпустку у соціальних мережах розповідала ще одна українська співачка. Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька побувала в містичній Грузії й залишилася в захваті.

Раніше ми розповідали про відпочинок Олександри Заріцької в Грузії.