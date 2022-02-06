Подорожі та натхнення

Співучі чаші та кавунові фреші — як Джамала провела свій відпочинок на Шрі-Ланці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2022, 18:00
Джамала про відпочинок на Шрі-Ланці
Фото: Instagram

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