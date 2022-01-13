Містична та привітна: KAZKA поділилася враженнями та фото з відпочинку в Грузії

Олександра Заріцька — українська співачка, солістка популярного гурту KAZKA. Уперше в його складі артистка виступила 2017 року з піснею Свята на шоу “Х-фактор”.

Згодом підкорила українських та закордонних слухачів хітом Плакала. Нині ж чи не кожна їхня пісня злітає на верхівки музичних чартів.

Нещодавно артистка злітала до Грузії та поділилася світлинами зі свого відпочинку.

Порадившись із підписниками, які нетуристичні місцини відвідати та де посмакувати стравами грузинської кухні, вже на третій день мандрівки співачка зізналася, що закохалася в цю країну.

Зокрема, своїм різноманіттям, містичністю та чарівністю Олександру полонив Тбілісі. Щоб наповнитися емоціями, які викликали у неї природа та колорит цього міста, вона присвятила цьому окремий день.

















А ще розповіла, що за час відпочинку встигла і наплакатися і насміятися. Утім, найбільше артистку заворожили самі тбілісці.

З грузинами можна розмовляти про все і ні про що годинами, — прокоментувала в своєму Instsgram Олександра Заріцька.

Подорожувала співачка не сама, а разом із мамою Тетяною.

У своїх сторіс артистка опублікувала відео, як вони разом підіймаються канатною дорогою, підписавши його: “Ми з мамою екстремалки”.

Також солістка гурту KAZKA додала, що планує повернутися до Грузії навесні й вже починає збирати компанію.

Хочеш дізнатися, як артистам та блогерам вдається так часто їздити за кордон у непрості часи пандемії? Тоді тримай поради від екс-учасниці Холостяка Надін Медведчук, як подорожувати під час карантину.