Мистическая и приветливая: KAZKA поделилась впечатлениями и фото после отдыха в Грузии

Александра Зарицкая — украинская певица, солистка популярной группы KAZKA. Впервые в ее составе артистка выступила в 2017 году с песней Свята на шоу “Х-фактор”.

Впоследствии покорила украинских и зарубежных слушателей хитом Плакала. Сейчас чуть ли не каждая их песня взлетает на верхушки музыкальных чартов.

Недавно артистка слетала в Грузию и поделилась снимками своего отдыха.

Посоветовавшись с подписчиками, какие нетуристические места посетить и где попробовать блюда грузинской кухни, уже на третий день путешествия певица призналась, что влюбилась в эту страну.

В частности, своим разнообразием, мистичностью и волшебством Александру пленил Тбилиси.

Чтобы насытиться эмоциями, которые вызвали у нее природа и колорит этого города, она посвятила этому отдельный день.

















А еще рассказала, что за время отдыха успела и наплакаться, и насмеяться. Но больше всего артистку заворожили и влюбили в себя тбилисцы.

С грузинами можно говорить обо всем и ни о чем часами, — прокомментировала в своем Instsgram Александра Зарицкая.

Путешествовала певица не сама, а вместе с мамой Татьяной.

В своих сторис артистка опубликовала видео, как они вместе поднимаются по канатной дороге, подписав его: “Мы с мамой экстремалки”.

Солистка группы KAZKA добавила, что планирует вернуться в Грузию весной и уже начинает собирать компанию.

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