Відчуття спокою та умиротворення — Інна Мірошниченко про “родзинку” відпочинку на Шрі-Ланці

Погода на Шрі-Ланці взимку приваблює туристів з усього світу, адже це прекрасна нагода втекти від похмурих холодних днів у жарке літо біля океану.
Телеведуча та юристка Інна Мірошниченко, яка зараз відпочиває там, розповіла, чим заворожує ця країна.
На Шрі-Ланці законослухняне населення. Усі носять маски. Навіть якщо (хтось їде — ред.) сам на скутері, все одно в масці. Не на підборідді, а як належить.
На Шрі-Ланці законослухняне населення. Усі носять маски. Навіть якщо (хтось їде — ред.) сам на скутері, все одно в масці. Не на підборідді, а як належить.
Про це пише Інна Мірошниченко у своєму блозі.
Якщо ви відпочиваєте в готелі, то вас можуть не пустити на сніданок, якщо ви без маски. За столиком її можна зняти, звичайно.
Так само старанно ланкійці дотримуються всіх законів, тому тут почуваєшся у безпеці.
А ще місцеві жителі ввічливі, доброзичливі та люблять усміхатися.
Атмосфера на острові дарує спокій та умиротворення.
Тут можна легко помітити, наскільки врівноважені люди. Якщо хтось і лається, то це переважно туристи, які щойно сюди приїхали.
Завтра хвиля спокою їх накриє, — переконана телеведуча.
Завтра хвиля спокою їх накриє, — переконана телеведуча.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)
На Шрі-Ланці досить чисто. Не всюди, де-не-де на пляжах буває брудно, але це провина не тільки місцевих жителів.
Ланкійці часто живуть там, де працюють. Тому вони піклуються про чистоту у своїх закладах.
З недоліків відпочинку можна назвати те, що місцеві нав’язують свої послуги на кожному кроці. Усі пропонують свої екскурсії, масажі, магазини, одяг тощо.
Проте це спільна риса багатьох азійських країн. Наприклад, у Камбоджі діти буквально обліплюють туристів, просячи гроші. На Шрі-Ланці такого нема.
Туристам від 12 років необхідно отримати негативний ПЛР-тест (англійською мовою) за 72 години до подорожі на Шрі-Ланку.
Крім того, з 1 січня потрібно оформити місцевий медичний страховий поліс з урахуванням лікування Covid-19.
Крім того, з 1 січня потрібно оформити місцевий медичний страховий поліс з урахуванням лікування Covid-19.
Туристична віза коштує $35.
До відльоту обов’язково потрібно заповнити так звану Декларацію здоров‘я (Health Declaration Form).
Невакцинованим туристам доведеться пройти семиденний карантин.
Більше про правила в’їзду на Шрі-Ланку можна прочитати на сайті Міністерства закордонних справ України.
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