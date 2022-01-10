Відчуття спокою та умиротворення — Інна Мірошниченко про “родзинку” відпочинку на Шрі-Ланці

Погода на Шрі-Ланці взимку приваблює туристів з усього світу, адже це прекрасна нагода втекти від похмурих холодних днів у жарке літо біля океану.

Телеведуча та юристка Інна Мірошниченко, яка зараз відпочиває там, розповіла, чим заворожує ця країна.

Місцеве населення на Шрі-Ланці

На Шрі-Ланці законослухняне населення. Усі носять маски. Навіть якщо (хтось їде — ред.) сам на скутері, все одно в масці. Не на підборідді, а як належить.

Про це пише Інна Мірошниченко у своєму блозі.

Якщо ви відпочиваєте в готелі, то вас можуть не пустити на сніданок, якщо ви без маски. За столиком її можна зняти, звичайно.

Так само старанно ланкійці дотримуються всіх законів, тому тут почуваєшся у безпеці.

А ще місцеві жителі ввічливі, доброзичливі та люблять усміхатися.

Атмосфера на острові дарує спокій та умиротворення.

Тут можна легко помітити, наскільки врівноважені люди. Якщо хтось і лається, то це переважно туристи, які щойно сюди приїхали.

Завтра хвиля спокою їх накриє, — переконана телеведуча.

Про чистоту на острові

На Шрі-Ланці досить чисто. Не всюди, де-не-де на пляжах буває брудно, але це провина не тільки місцевих жителів.

Ланкійці часто живуть там, де працюють. Тому вони піклуються про чистоту у своїх закладах.

Недоліки відпочинку на Шрі-Ланці

З недоліків відпочинку можна назвати те, що місцеві нав’язують свої послуги на кожному кроці. Усі пропонують свої екскурсії, масажі, магазини, одяг тощо.

Проте це спільна риса багатьох азійських країн. Наприклад, у Камбоджі діти буквально обліплюють туристів, просячи гроші. На Шрі-Ланці такого нема.

Як потрапити на Шрі-Ланку

Туристам від 12 років необхідно отримати негативний ПЛР-тест (англійською мовою) за 72 години до подорожі на Шрі-Ланку.

Крім того, з 1 січня потрібно оформити місцевий медичний страховий поліс з урахуванням лікування Covid-19.

Туристична віза коштує $35.

До відльоту обов’язково потрібно заповнити так звану Декларацію здоров‘я (Health Declaration Form).

Невакцинованим туристам доведеться пройти семиденний карантин.

Більше про правила в’їзду на Шрі-Ланку можна прочитати на сайті Міністерства закордонних справ України.

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