Чувство спокойствия и умиротворения — Инна Мирошниченко об “изюминке” отдыха на Шри-Ланке

Погода на Шри-Ланке зимой привлекает туристов со всего мира, ведь это прекрасная возможность убежать от пасмурных холодных дней в жаркое лето у океана.

Телеведущая и юрист Инна Мирошниченко, которая сейчас отдыхает там, рассказала, чем завораживает эта страна.

Местное население на Шри-Ланке

На Шри-Ланке законопослушное население. Все носят маски. Даже если (кто-то едет — ред.) сам на скутере, все равно в маске. Не на подбородке, а как положено.

Об этом пишет Инна Мирошниченко в своем блоге.

Если вы отдыхаете в отеле, то вас могут не пустить на завтрак, если вы без маски. За столиком ее можно снять, конечно.

Так же старательно ланкийцы соблюдают все законы, поэтому здесь чувствуешь себя в безопасности.

А еще местные вежливые, дружелюбные и любят улыбаться.

Атмосфера на острове дарит покой и умиротворение.

Здесь можно легко заметить, насколько уравновешены люди. Если кто-то и ругается, это преимущественно туристы, которые недавно сюда приехали.

Завтра волна покоя накроет их, — убеждена телеведущая.

О чистоте на острове

На Шри-Ланке достаточно чисто. Не везде, кое-где на пляжах бывает грязно, но это вина не только местных жителей.

Ланкийцы часто живут там, где работают. Поэтому они заботятся о чистоте в своих заведениях.

Недостатки отдыха на Шри-Ланке

Из недостатков отдыха можно выделить то, что местные навязывают свои услуги на каждом шагу. Все предлагают свои экскурсии, массажи, магазины, одежду и т.д.

Однако это общая черта многих азиатских стран. Например, в Камбодже дети буквально облепляют туристов, прося деньги. На Шри-Ланке такого нет.

Как попасть на Шри-Ланку

Туристам от 12 лет необходимо получить отрицательный ПЦР-тест (на английском языке) за 72 часа до путешествия на Шри-Ланку.

Кроме того, с 1 января следует оформить местный медицинский страховой полис с учетом лечения Covid-19.

Туристическая виза стоит $35.

До отлета обязательно нужно заполнить так называемую Декларацию здоровья (Health Declaration Form).

Невакцинированным туристам предстоит пройти семидневный карантин.

Больше о правилах въезда на Шри-Ланку можно прочесть на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Одной из отраслей, наиболее пострадавших от Covid-19, является авиаперевозка. Стюард украинской авиакомпании рассказал, как изменились путешествия во время пандемии коронавируса.