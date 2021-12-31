Стюард украинской авиакомпании о работе во время пандемии Covid-19

Одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, является авиаперевозка. Стюард украинской авиакомпании SkyUp Airlines Влад Макарчук рассказал, как изменилась работа бортпроводников и поездки за время коронакризиса.

— Заставляют ли бортпроводников вакцинироваться/сдавать ПЦР-тесты перед рейсами?

— У каждого есть выбор, вакцинироваться или нет.

Нам не раз приходили письма на рабочую почту с приглашением самостоятельно вакцинироваться. Также авиакомпания SkyUp сама организовывала вакцинацию для своих сотрудников.

Кто не хочет вакцинироваться, тот должен перед некоторыми рейсами сдавать ПЦР-тест, и компания его оплачивает.

Но это не очень удобно, потому что тогда человек должен тратить свое время на рейс, чтобы пойти в лабораторию и потом дождаться результатов.

Кроме новой рутины, проверки на коронавирус, мы по-прежнему каждый год проходим всех врачей. Это обусловлено тем, что у нас работа на высоте, поэтому нужно иметь хорошее здоровье. Также мы работаем с едой.

Все бортпроводники имеют действительную санитарную книжку. Перед каждым рейсом документы проверяются. Если у кого-то они просрочены, его/ее не допускают к работе.

— Как должен действовать экипаж самолета, если пассажир не соблюдает карантинные правила во время полета?

— У пассажира есть не только права, но и обязанности, под которыми он подписывается, покупая тур или билеты на самолет. Часто люди об этом забывают.

Поэтому наша задача — устно напомнить им об этом и донести, что нужно соблюдать противоэпидемические меры. Это же в первую очередь безопасность всех.

Если пассажир не идет на контакт, мы выдаем ему письменное предупреждение, подписанное командиром самолета, в двух экземплярах.

Один экземпляр мы даем пассажиру, а другой оставляем себе. Это официальный документ, и на некоторых только он и действует. То есть, когда человек видит, что за нарушение правил действительно могут быть последствия.

Если даже письменное предупреждение не помогает, мы вызываем полицию на борт.

Командир самолета перед посадкой связывается с полицией аэропорта, и когда мы садимся, то правоохранители, как правило, уже ждут. Они составляют протокол об административном правонарушении.

— Как действуют бортпроводники, если замечают пассажира с симптомами, похожими на грипп?

— Мы должны выделить отдельные свободные места в самолете для изоляции пассажира от других. Все сидящие рядом с ним/ней считаются контактными лицами и должны заполнить специальную форму со своими данными.

Только тот бортпроводник, который раньше общался с этим человеком, продолжает работать с ним. По возможности, ближайшую туалетную комнату выделяют для этого пассажира.

По прилету пассажир должен сдать тест на коронавирус. Если он подтверждает Covid-19, то проводник, который был в контакте с человеком, должен пойти на самоизоляцию.

— Есть ли у вас рейсы в страны, которые сейчас закрыты для украинцев?

— У нас нет рейсов в страны, которые сейчас закрыты для украинцев. Однако и гулять вне аэропорта между перелетами нет возможности.

Большинство рейсов у нас выполняется по принципу туда-обратно.

Между перелетами меньше часа. Даже выйти в duty-free в аэропорту уже нет времени.

Когда пассажиры выходят, мы сразу проверяем самолет на наличие забытых вещей. После этого заходят уборщики из аэропорта. Затем мы просматриваем салон на безопасность и встречаем новых пассажиров.

Как изменилась работа авиакомпании во время коронакризиса

Генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов в своем интервью с Finance.ua рассказал о том, как авиалиния работает в трудных условиях.

Сколько стоит месяц работы компании за время пандемии

Это стоит десятки миллионов гривен, а за все время коронакризиса SkyUp потратил несколько сотен миллионов гривен. Конечно, пришлось сократить расходы.

Были ли массовые увольнения работников авиакомпании

Сокращение штата было в начале карантина. Но это касалось чуть менее 10% работников.

Как изменились путешествия за время карантина

До пандемии спрос людей был предсказуемым и раньше формировал наполнение рейсов.

Теперь мы видим картину, что за неделю до рейса мы не продали ни единого билета на него, но уже за три дня до вылета половина мест самолета занята. Но бывает, что билеты так и не покупают. Но уже за три дня мы не можем отменить рейс.

Люди бронируют билеты в момент. Потому сложно что-то заранее планировать.

Однако летом 2021 года началось бурное восстановление туристического спроса.

География разрешенных стран расширилась. Открылось одно из массовых направлений — Испания. Из экзотических направлений популярны Занзибар и Дубай, традиционные — Египет и Турция.

В этом году Черногория побила все рекорды по количеству туристов. Туда летало столько людей, сколько за предыдущие пять лет.

Если страна лояльна к туристам и не выдвигает особых требований к правилам въезда, туда сразу хорошо продаются туры и билеты на авиарейсы.

Поэтому авиакомпания формирует свое предложение, ориентируясь на условия, правила и ограничения стран.

А если ты сомневаешься, где провести зимние праздники, мы подобрали несколько небанальных мест, где встретить Новый год за границей.