Стюард української авіакомпанії про роботу під час пандемії Covid-19

Однією з галузей, які постраждали найбільше від пандемії коронавірусу, є авіаперевезення. Стюард української авіакомпанії SkyUp Airlines Влад Макарчук розповів, як змінилася робота бортпровідників та подорожі за час коронакризи.

— Чи змушують бортпровідників вакцинуватися/здавати ПЛР-тести перед рейсами?

— Кожен має вибір, вакцинуватися чи ні.

Нам неодноразово надходили листи на робочу пошту із запрошенням самостійно вакцинуватися. Також авіакомпанія SkyUp сама організовувала вакцинацію для своїх співробітників.

Хто не хоче вакцинуватися, той має перед деякими рейсами здавати ПЛР-тест, і компанія його оплачує.

Але це не дуже зручно, бо тоді людина має витрачати свій час до рейсу, щоб піти в лабораторію і потім дочекатися результатів.

Окрім нової рутини перевірки на коронавірус, ми, як і раніше, щороку проходимо всіх лікарів. Це зумовлено тим, що в нас робота на висоті, а тому потрібно мати добре здоров’я. Також ми працюємо з їжею.

Усі бортпровідники мають чинну санітарну книжку. Перед кожним рейсом документи перевіряються. Якщо в когось вони протерміновані, його/її не допускають до роботи.

— Як має діяти екіпаж літака, якщо пасажир не дотримується карантинних правил під час польоту?

— У пасажира є не лише права, а й обов’язки, під якими він підписується, купуючи тур або квитки на літак. Часто люди про це забувають.

Тому наше завдання — усно нагадати їм про це та донести, що потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів. Це ж першочергово безпека всіх.

Якщо пасажир не йде на контакт, ми видаємо йому письмове попередження, підписане командиром літака, у двох екземплярах.

Один екземпляр ми даємо пасажиру, а інший залишаємо собі. Це офіційний документ, і на декого тільки він і діє. Тобто коли людина бачить, що за порушення правил дійсно можуть бути наслідки.

Якщо ж навіть письмове попередження не допомагає, ми викликаємо поліцію на борт.

Командир літака перед посадкою зв’язується з поліцією аеропорту, і коли ми сідаємо, то правоохоронці зазвичай уже чекають. Вони складають протокол про адміністративне правопорушення.

— Як діють бортпровідники, якщо помічають пасажира з симптомами, подібними до грипу?

— Ми маємо виділити окремі вільні місця в літаку для ізоляції цього пасажира від інших. Усі, хто сиділи поруч з ним/нею, вважаються контактними особами й мають заповнити спеціальну форму зі своїми даними.

Лише той бортпровідник, який раніше спілкувався з цією людиною, надалі працює з нею. За можливості найближчу туалетну кімнату виділяють для цього пасажира.

По прильоту пасажир має здати тест на коронавірус. Якщо він підтверджує Covid-19, то бортпровідник, який був у контакті з людиною, має піти на самоізоляцію.

— Чи маєте ви рейси до країн, які зараз закриті для українців?

— У нас немає рейсів до країн, які зараз закриті для українців. Проте й гуляти поза аеропортом між перельотами можливості немає.

Більшість рейсів у нас виконується за принципом туди-назад.

Між перельотами менш ніж година. Навіть вийти у duty-free в аеропорту вже немає часу.

Коли пасажири виходять, ми одразу перевіряємо літак на забуті речі. Після того заходять прибиральники з аеропорту. Потім ми переглядаємо салон на безпеку і зустрічаємо нових пасажирів.

Як змінилася робота авіакомпанії під час коронакризи

Генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов у своєму інтерв’ю з Finance.ua розповів про те, як авіалінія працює у скрутних умовах.

Скільки коштує місяць роботи компанії за час пандемії

Це коштує десятки мільйонів гривень, а за весь час коронакризи SkyUp витратила кілька сотень мільйонів гривень. Звичайно, довелося скоротити витрати.

Чи були масові звільнення працівників авіакомпанії

Скорочення штату було на початку карантину. Але це стосувалося трохи менше ніж 10% працівників.

Як змінилися подорожі за час карантину

До пандемії попит людей був передбачуваним і завчасно формував наповнення рейсів.

Тепер же ми бачимо картину, що за тиждень до рейсу ми не продали жодного квитка на нього, але вже за три дні до вильоту половина місць літака зайнята. Але буває, що квитки так і не купують. Та вже за три дні ми не можемо скасувати рейс.

Люди бронюють квитки в останній момент. Тому складно щось заздалегідь планувати.

Однак влітку 2021 року почалося бурхливе відновлення туристичного попиту.

Географія дозволених країн розширилася. Відкрився один з масових напрямків — Іспанія. З екзотичних напрямків популярні Занзібар і Дубай, з традиційних — Єгипет і Туреччина.

Цього року Чорногорія побила всі рекорди за кількістю туристів. Туди злітало стільки людей, скільки загалом за попередні п’ять років.

Якщо країна лояльна до туристів та не висуває значних вимог до правил в’їзду, туди відразу добре продаються тури та квитки на авіарейси.

Через це авіакомпанія формує свою пропозицію, орієнтуючись на умови, правила й обмеження країн.

А якщо ти вагаєшся, де провести зимові свята, ми підібрали кілька небанальних місць, де зустріти Новий рік за кордоном.