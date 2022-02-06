Поющие чаши и арбузные фреши — как Джамала провела свой отдых на Шри-Ланке

Джамала — украинская певица, победительница Евровидения 2016 года. У артистки прекрасный голос, ее песни нравятся миллионам украинцев.

Недавно певица посетила теплую и солнечную Шри-Ланку. Фотографиями из своего путешествия Джамала поделилась на своей странице в Instagram.

На райском острове она забыла, что такое макияж, ведь утверждает, что, когда видит солнце, он ей не нужен. Нужно только новое платье.









Также Джамала рассказала подписчикам, что пробовала новые практики, в том числе тибетские поющие чаши. Сейчас их используют для массажей, звукорезонансной терапии, медитаций и расслабления.

У меня был час массажа с чашами, такое чувство, будто я спала с открытыми глазами. Особенно чувствительны были ноги и руки.

А еще певица лакомилась фрешем из арбуза и пила сок кокоса без трубочки.









Но не обошлось без казусов. Джамала потеряла серьгу в океане, однако приобрела редкую платиновую пластинку Count Basie всего за $5.







В целом певица хорошо провела отпуск и насладилась отдыхом.

О своем отпуске в социальных сетях рассказывала еще одна украинская певица. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая побывала в мистической Грузии и осталась в восторге.

Ранее мы рассказывали об отдыхе Александры Зарицкой в Грузии.