Путешествия и вдохновение

Поющие чаши и арбузные фреши — как Джамала провела свой отдых на Шри-Ланке

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 февраля 2022, 18:00
Джамала про відпочинок на Шрі-Ланці
Фото: Instagram

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